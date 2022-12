Die Bremer Stadtmusikanten

Am Sonntag, dem 11. Dezember 2022, bringt das Figurentheater Cornelia Fritzsche um 10.30 Uhr das bekannte Märchen der Gebrüder Grimm in die Studiobühne des Eduard-von-Winterstein-Theaters. Die Inszenierung ist für Kinder ab 4 Jahren geeignet.Annaberg-Buchholz. Es waren einmal ein Esel, ein Hund, eine Katze und ein Hahn. Der Esel trug Tag für Tag unverdrossen schwere Säcke zur Mühle. Der Hund bewachte gehorsam den Hof und das Haus seines Herren die Katze verjagte fleißig die Mäuse vom Hof und der Hahn schließlich krähte pünktlich an jeden Morgen seine Herrschaft aus dem Bett. Aber alle vier waren in die Jahre gekommen.Es ist die altbekannte Geschichte von vier Gefährten, die unterschiedlicher nicht sein können. Aber was Freundschaft vermag und was man alles schaffen kann, wenn einer für den anderen da ist, davon soll die Geschichte der Bremer Stadtmusikanten erzählen erzählen.7,00 € / 5,00 € ermäßigtServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9 | 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr u. So 13.00 Uhr bis 17.30 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterTageskasse