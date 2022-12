Marie muss noch einmal hinauf auf den Dachboden. Alle Weihnachtssachen wurden schon von ihren Kindern geweckt, aber der Nussknacker, wo steckt der bloß? Ohne ihn kann sich Marie das Weihnachtsfest einfach nicht vorstellen. Kein Wunder, denn die beiden haben an einem Weihnachtsabend vor langer Zeit ein traumhaftes Abenteuer erlebt. Oh ja, Marie erinnert sich noch sehr gut an die gefährlichen Mäuse, die tapferen Zinnsoldaten und an all die anderen phantastischen Figuren, denen sie damals begegnet ist. Marie sitzt auf dem Dachboden und erinnert sich. Die Musik nimmt uns mit auf eine magische Reise ins Reich der Zuckerfee.Die Erzählerin ist Asia Schreiter. Zu sehen und zu hören sind die Violinisten der Erzgebirgischen Philharmonie Aue Dirk M. A. Bores, Kotha Nomura und Michael Schmidt.„Relaxed Performances“ richten sich an ein Publikum, das eine entspanntere Atmosphäre als die übliche während einer Theatervorstellung ganz besonders genießt. Egal, ob Eltern mit kleinen Kindern oder Menschen mit Behinderung und ihre Begleitmenschen, alle sollen sich willkommen fühlen. Das Licht im Saal bleibt an, die Türen bleiben offen, es wird ein Ruheraum eingerichtet und es darf während der Vorstellung gestaunt, bewundert, gelacht, kommentiert, gehüpft und gesprungen werden.: Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9 | 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr u. So 13.00 Uhr bis 17.30 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterTageskasse