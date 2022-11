Das Eduard-von-Winterstein-Theater nimmt zur Vorweihnachtszeit die Märchenoper „Hänsel und Gretel“ und das Musical „Liebesbrief nach Ladenschluss“ (She loves me) wieder ins Programm

Nach zweijähriger Pause können wieder Theatererlebnisse für die ganze Familie als Einstimmung auf das Weihnachtsfest angeboten werden. So werden die Repertoirestücke „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck und das Musical „Liebesbrief nach Ladenschluss“ am Eduard-von-Winterstein-Theater wiederaufgenommen.



Humperdincks Oper „Hänsel und Gretel“ nach dem gleichnamigen Märchen der Brüder Grimm ist eines der bekanntesten Werke der Musikgeschichte und begeistert Groß und Klein seit seiner Uraufführung 1893 in Weimar.



Für die musikalische Liebeskomödie „Liebesbrief nach Ladenschluss“ nahmen Jerry Bock, Komponist von „Anatevka“, und Joe Masteroff, Librettist von „Cabaret“, die ungarische Komödie „Parfümerie“ von Miklós László zur Vorlage, die auch der romantischen Filmkomödie „E-Mail für dich“ mit Meg Ryan und Tom Hanks zu Grunde liegt. Jerry Bocks wunderbare Musik wurde mit einem Grammy ausgezeichnet. Mit Konzerten, Weihnachtsspecials, der „Zauberflöte“, dem Liederabend „Mei Harz braucht Lieder – Ein Anton-Günther-Abend“, dem Weihnachtsmärchen „Gans, du hast mein Herz gestohlen“, „Spielraum“ und dem Konzert „Nussknacker“, für unsere ganz kleinen Besucher, und der Schauspielkomödie „Extrawurst“ hat das Publikum nun eine bunte Auswahl an Lustigem, Beschwingtem und Romantischem für die Einstimmung auf das Weihnachtsfest.



Vorstellungen von „Hänsel und Gretel“:



Freitag, 25.11.2022, 19.30 Uhr | Freitag, 02.12.2022, 19.30 Uhr | Samstag, 10.12.2022, 18.00 Uhr

Samstag, 17.12.2022, 19.30 Uhr – Kulturhaus Aue - semikonzertant

Sonntag, 25.12.2022, 17.00 Uhr | Dienstag, 27.12.2022, 10.00 Uhr | Sonntag, 22.01.2023, 19.30 Uhr



Vorstellungen von „Liebesbrief nach Ladenschluss (She loves me)“:



Mittwoch, 07.12.2022, 10.00 Uhr | Freitag, 16.12.2022, 19.30 Uhr | Freitag, 03.02.2023, 19.30 Uhr

Freitag, 03.03.2023, 19.30 Uhr



Kartenpreise: 22,50 € / 19,50 € / 13,50 €

19,50 €* / 17,50 €* / 11,50 €*

15,50 €** / 13,50 €** / 8,50 €**

*: Rentner, Schwerbehinderte und Arbeitslose außer an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen

**: Schüler, Studenten, Inhaber Sozialpass, Familienpass



Karten: Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH

Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz

Mo-Fr: 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Sa (Dezember 2022): 13.00 Uhr bis 17.30 Uhr

Sa (Januar 2023): 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater



Servicebüro im Kulturhaus Aue

Goethestraße 2, 08280 Aue-Bad Schlema

Mo-Mi: 9.00 bis 12.00 Uhr u. 13.00 bis 18.00 Uhr; Do-Fr: 9.00 bis 12.00 Uhr

Tel.: 03771–23761 | kulturhaus.aue@t-online.de