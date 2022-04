Am Freitag, dem 6. Mai 2022, lädt der Opernchor des Eduard-von-Winterstein- Theaters, um 19.30 Uhr zu einem Chorkonzert in das Annaberger Theater ein.Annaberg-Buchholz. Seit mehr als zwei Jahren konnte der Opernchor des Eduard-von-Winterstein-Theaters nicht mehr in voller Besetzung und ganzer Pracht auf der Bühne singen. Auch das große, abendfüllende Konzert "Länder, Lieder, Märsche, Tänze", das bereits für den vergangenen Herbst geplant war, musste auf den Frühling verschoben werden.Aber jetzt ist es so weit: Unter der musikalischen Leitung von Chordirektor Jens Olaf Buhrow freuen sich alle Sängerinnen und Sänger darauf, das Publikum auf eine temporeiche und stimmungsvolle musikalische Reise durch verschiedene Länder der Welt mitzunehmen. Von temperamentvollen Hochzeitstänzen und ungarischen Volksweisen spannt sich der Programmbogen des Abends bis zu Liedern des Amerikaners Charles Ives; von Antonìn Dvořák und Robert Schumann bis zu Béla Bartók und Philip Glass.Termin: Freitag, 6. Mai 2022, 19.30 Uhr im Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-B.Kartenpreise: 16,00 € / 8,00 € ermäßigtKarten:Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHBuchholzer Straße 65, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr u. 14.00 Uhr bis 18.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterAbendkasse