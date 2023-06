„Böhmische Schätze“ im Sommerkonzert

Erzgebirgskreis. Im Hochsommer freut sich wohl jeder auf einen schönen lauen Sommerabend im Erzgebirge. Und dieser wird noch schöner, wenn man ein Konzert mit wunderschönen und lebensfrohen Melodien besucht. Bachmann lädt das Publikum ein, sich von der Musik Böhmens, garniert mit etwas Wiener Operettenseligkeit, in einer Atmosphäre von Heiterkeit und Lebenslust bezaubern zu lassen und dem abendlichen Spiel der Erzgebirgischen Philharmonie Aue zulauschen.Zu hören sein werden Antonín Dvořáks Slawischer Tanz Nr. 1 C-Dur op. 46 sowie seine Sinfonie Nr. 6 D-Dur op. 60 3. Scherzo; Furiant − 4. Finale, Allegro con spirito, Franz von Suppès Ouvertüre zur Operette „Leichte Kavallerie“ und LeošJanáčeks Lachischer Tanz Nr. 1 Starodávný.GMD Jens Georg BachmannSa, 01.07.2023, 20.00 Uhr, an der Villa Facius LugauSo, 02.07.2023, 16.00 Uhr, Open-Air-Bühne am Kraftwerk OlbernhauSo, 09.07.2023, 18.00 Uhr, im Rathaushof AueMi, 12.07.2023, 19.30 Uhr, Stadthalle OelsnitzDo, 13.07.2023, 20.00 Uhr, an der St.-Annenkirche Annaberg-Buchholz, Unterer KirchplatzFr, 14.07.2023, 19.00 Uhr, Naturbühne Greifensteine EhrenfriedersdorfSa, 15.07.2023, 19.30 Uhr, Bergmagazin MarienbergSo, 16.07.2023, 17.00 Uhr, Freilichtbühne Oberwiesenthal16,00 € / 9,00 € ermäßigtServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr u. 14.00 Uhr bis 18.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterAbendkasse