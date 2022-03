7. Philharmonisches Konzert: "Böhmische Schätze"

Am Samstag, dem 12.3.2022, im Kulturhaus Aue und am Montag, dem 14.3.2022, im Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz, lädt die Erzgebirgische Philharmonie Aue jeweils um 19.30 Uhr zu ihrem 7. Philharmonischen Konzert ein. Solist der beiden Konzertabende ist der französische Cello-Virtuose Aurélien Pascal.



Mit dessen 4. Sinfonie beginnt Chefdirigent Jens Georg Bachmann seine zyklische Arbeit mit faszinierenden Werken aus dem Nachbarland: „Dvořák beglückt uns stets mit seinen stimmungsvollen Melodien und orchestralen Farben. Aurelien Pascal, Preisträger des Königin-Elizabeth-Wettbewerbs, kommt ins Erzgebirge, um uns mit Dvořáks Cellokonzert in den Bann zu ziehen.“, so der Generalmusikdirektor der Erzgebirgischen Philharmonie, die er an den beiden Konzertabenden dirigieren wird. Und er ergänzt „Uns erwartet große Sinfonik und mit Dvořáks Vierter eine dramatische und beglückende musikalische Reise.“



Der 1994 in Paris geborene Cellist Aurélien Pascal begann seine musikalische Ausbildung am Conservatoire de Rueil-Malmaison und dem Paris Conservatoire Régional, bevor er 2010 schließlich sein Studium bei Philippe Muller am Conservatoire National Supérieur de Music et Danse aufnahm. Er absolvierte außerdem Meisterkurse bei János Starker, Frans Helmerson, Arto Noras und Gary Hoffman. Zu seinen bisherigen Wettbewerbserfolgen zählen unter anderem der Guy Bonnemain-Preis für den vielversprechendsten Cellisten des Internationalen Cellowettbewerbs André Navarra 2011 sowie der zweite Preis des Internationalen Paulo Cellowettbewerbs 2013. 2014 wurde er mit dem Grand Prix Emanuel Feuermann ausgezeichnet. 2017 erhielt er den vierten Preis beim renommierten Queen-Elisabeth-Wettbewerb. Aurélien Pascal konzertierte bereits mit namhaften Orchestern wie u.a. dem Helsinki Philharmonic und der Kammerakademie Potsdam. Zudem gastierte er u.a. beim Festival von Radio France Montpellier, dem Festival Pablo Casals in Prades, bei Les Folles Journées in Nantes und Japan.



Dirigent: GMD Jens Georg Bachmann

Solist: Aurélien Pascal



Termine:

Samstag, 12. Februar 2022, 19.30 Uhr, Kulturhaus Aue

Montag, 14. Februar 2022, 19.30 Uhr, Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz

Konzerteinführung jeweils um 19.00 Uhr



Kartenpreise:

21,50 € / 18,50 € / 13,50 €

18,50 €* / 16,50 €* / 11,50 €*

14,50 €** / 12,50 €** / 8,50 €**

*: Rentner, Schwerbehinderte und Arbeitslose außer an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen

**: Schüler, Studenten, Inhaber Sozialpass, Familienpass



Karten:

Servicebüro im Kulturhaus Aue

Goethestraße 2, 08280 Aue-Bad Schlema

Mo-Mi: 9.00 bis 12.00 Uhr u. 13.00 bis 18.00 Uhr; Do-Fr: 9.00 bis 12.00 Uhr

Tel.: 03771–23761 | kulturhaus.aue@t-online.de



Online: t1p.de/2022phiko7aue