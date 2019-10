Pressemitteilung BoxID: 770765 (Erzgebirgische Theater- und Orchester GmbH)

27. Theaterball in Oberwiesenthal

Zum 27. Mal lädt am Freitag, dem 1. November und am Samstag, dem 2. November, jeweils um 19.30 Uhr, der Förderverein des Eduard-von-Winterstein-Theaters alle tanzbegeisterten Theater- und Orchesterfreunde zum Ball ins AHORN Hotel Am Fichtelberg in Oberwiesenthal ein.



Mit Sektempfang und festlichem Gala-Programm werden die beiden diesjährigen Theaterballnächte, die unter dem Motto „Zaubernacht“ stehen, eröffnet. In der Gala werden Solisten, Opernchor und Extraballett des Eduard-von-Winterstein-Theaters dem Abend gemeinsam mit der Erzgebirgischen Philharmonie einen feierlichen Rahmen verleihen. Es moderiert Ingolf Huhn, tatund wortkräftig unterstützt von Udo Prucha. Bei schwungvollen Klängen aus Oper, Operette und Musical können die Gäste ein Drei-Gänge-Menü inklusive Dessert-Buffet genießen. Im Anschluss an das Gala-Programm lädt das Orchester dann alle Gäste zu einer Walzerrunde ein.



Für den weiteren Schwung und die richtige Zaubernacht-Stimmung bis zum frühen Morgen sorgt mit Dauerbrennern der 80er und 90er Jahre sowie den Partyhits von heute die Band „Dance Apart“ im großen Saal. Die Band „Duo Sadler“ unterhält währenddessen mit Oldies, Country und aktuellen Hits im Foyer.



Je gekaufter Karte kommen 1,50 € der Erzgebirgischen Theaterund Orchesterstiftung ETHOS zugute. Karten sind unter der Telefonnummer 03733/1407-133, per E-Mail an schubert@winterstein-theater.de sowie an der Abendkasse erhältlich.



Termine:

Fr 1.11.2019, 19.30 Uhr

Sa 2.11.2019, 19.30 Uhr



Einlass jeweils ab 18.45 Uhr



Kartenpreise:



1. Platzgruppe: 79,00 € / 84,00 € Abendkasse

2. Platzgruppe: 69,00 € / 74,00 € Abendkasse



Karten: Maria Schubert

Tel.: 03733/1407-133 | schubert@winterstein-theater.de

Abendkasse

