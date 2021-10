2. Philharmonisches Konzert: Auf Reisen mit Mendelssohn Bartholdy

Am Samstag, dem 16. Oktober 2021 im Kulturhaus Aue und am Montag, dem 18. Oktober 2021 im Eduard-von- Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz, lädt die Erzgebirgische Philharmonie Aue jeweils um 19.30 Uhr alle Liebhaber klassischer Musik zum 2. Philharmonischen Konzert der Spielsaison '21/'22 ein. Dirigiert wird der Konzertabend von Generalmusikdirektor Jens Georg Bachmann.



Reisen erweitern unseren inneren und äußeren Horizont. Das suchte auch Felix Mendelssohn Bartholdy in Schottland. Seine Konzertouvertüre und umso mehr seine "Schottische" Sinfonie beschreiben ein großartiges Panorama, das uns durch alle Lebensherausforderungen zu einem stärkenden, beglückenden Schluss führt.



Auf dem Programm stehen "Die Hebriden" - Konzertouvertüre op. 26 und die "Die Schottische" - Sinfonie Nr. 3 a-moll op. 56. Am Pult steht Jens Georg Bachmann, Chefdirigent der Erzgebirgischen Philharmonie Aue und Generalmusikdirektor des Eduard-von-Winterstein-Theaters Annaberg-Buchholz.



Dirigent: GMD Jens Georg Bachmann



Termine: Samstag, 16. Oktober 2021, 19.30 Uhr, Kulturhaus Aue



Montag, 18. Oktober 2021, 19.30 Uhr, Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg

Konzerteinführung jeweils um 19.00 Uhr



Kartenpreise: 21,50 € / 18,50 € / 13,50 €

18,50 €* / 16,50 €* / 11,50 €*

14,50 €** / 12,50 €** / 8,50 €**

*: Rentner, Schwerbehinderte und Arbeitslose außer an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen**: Schüler, Studenten, Inhaber Sozialpass, Familienpass



Karten: Servicebüro im Kulturhaus Aue

Goethestraße 2, 08280 Aue-Bad Schlema

Mo-Mi: 9.00 bis 12.00 Uhr u. 13.00 bis 18.00 Uhr; Do-Fr: 9.00 bis 12.00 Uhr

Tel.: 03771–23761 | kulturhaus.aue@t-online.de



Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH

Eduard-von-Winterstein-Theater

Buchholzer Straße 65, 09456 Annaberg-Buchholz

Mo-Fr: 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr u. 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater



Abendkasse

