Das Dosenbrot für alle Fälle: Neues Bio Power-Bread von B:PURE

Glutenfrei, bio, vegan und laktosefrei

Ohne Zusatz von Ei, Erdnüssen, Soja und allen anderen in der Lebensmittelinformations-Verordnung beschriebenen Allergenen

Ohne Zusatz von Backhefe

Mit glutenfreiem Sauerteig

Mit qualitativ hochwertigen Kernen, Saaten und Flocken

Hoher Ballaststoffgehalt

Proteinquelle

Zuckerarm

Handwerklich hergestellt „Handmade by BÖCKER“

Der Verzicht auf Gluten, auf tierische Produkte oder auf bestimmte Allergene: Ernährungsgewohnheiten werden zunehmend individueller. Und das kann beim Frühstück, Abendbrot und Co. schnell zu einer Herausforderung werden – vor allem wenn man unterwegs ist. Denn es gibt vielfältige Situationen, in denen ein leckeres, glutenfreies Brot toll wäre, aber dem steht bei frischen Backwaren manchmal die kürzere Haltbarkeit entgegen. Dies erschwert die Mitnahme auf langen Reisen oder beim Campingurlaub. Daher gibt es neben den frischen Backwaren mit dem neuen Bio Power-Bread von B:PURE ab sofort eine Variante mit längerer Haltbarkeit als glutenfreies Brot in der Dose. Verbraucherinnen und Verbraucher können das Neuprodukt über den BÖCKER Online-Shop unter www.sauerteig.shop beziehen.Das B:PURE Bio Power-Bread weist eine Fülle von ernährungsphysiologischen Vorteilen auf: Es ist nicht nur glutenfrei, bio, vegan und laktosefrei, sondern auch ohne Zusatz von Backhefe sowie von Ei, Erdnüssen, Soja und anderen Allergenen. Zudem enthält es qualitativ hochwertige Kerne und Saaten, ist zuckerarm und punktet mit einem hohen Ballaststoffgehalt. Das Bio Power-Bread ist eine ideale Proteinquelle und wird natürlich mit glutenfreiem Sauerteig hergestellt. Es ist bereits geschnitten, auch das ein perfekter Vorteil in vielen Verzehrssituationen – egal, ob als praktischer Vorrat zu Hause oder als verlässlicher Partner auf Reisen. Das Dosenbrot vereint perfekte Produkteigenschaften mit den Vorteilen eines haltbaren Brotes in praktischer Verpackung. Denn dank der stabilen und sicher schließenden Dose können jederzeit einzelne Scheiben entnommen und die Dose wiederverschlossen werden.BÖCKER ist korporatives Mitglied im BerufsVerband Oecotrophologie e.V. (VDO) sowie Fördermitglied im Verband für Ernährung und Diätetik e.V. (VFED).