Genuss-Festival 2025 in Erlangen

In seiner achten Auflage lockt das Gastronomie-Highlight in Erlangen mit noch mehr teilnehmenden Geschäften und Restaurants. Gourmets und Liebhaber guter Küche dürfen sich auf eine große Vielfalt kulinarischer Geschmacksmomente freuen. „Wir möchten mit unserem Genuss-Festival ein kulinarisches Ausrufezeichen mit Wirkungskraft in Erlangen und Region setzen. Umso mehr freut es uns, wie viele und wie viele Neue dieses Jahr dabei sind“, so Christian Frank, Geschäftsführer des ETM.Wieder sind die beliebten Dinnerabende fester Bestandteil des Festivals. Hier erwartet die Gäste eine kulinarische Reise durch die regionale und internationale Küche, bei der Erlanger Restaurants ihre außergewöhnlichen Menüs präsentieren. Zehn Lokalitäten haben kreative Gaumenfreuden für ihre Gäste vorbereitet. Neben den etablierten Restaurants bereichern auch neue Lokale und Konzepte das Programm, darunter das Restaurant Rosmarin im Bayerischen Hof, der Graue Wolf, das Altstädter Schießhaus und die Design Offices, die zusammen mit Santiago’s Kitchen ein besonderes kulinarisches Erlebnis bieten. Im wiedereröffneten Rosmarin bringt Gastköchin Ina De Santis aus Florenz toskanische Elemente in das Menü mit ein.Die im vergangenen Jahr ausverkaufte Genuss-Safari durch die Erlanger Altstadt lädt auch in diesem Jahr zum Probieren und Entdecken ein. Zwölf Geschäfte der Innenstadt, so viele wie noch nie, öffnen ihre Türen und bieten kulinarische Leckereien an. Erstmals sind auch der Perlenmarkt, Frau Bär. Geschenke und Geschichten, die Laufmasche und die Bäckerei Pickelmann am Bohlenplatz mit dabei. Die Safari findet diesmal an fünf Tagen, der gesamten Dauer des Festivals, statt. Die Ticketanzahl ist auf 200 limitiert.Das Festival gipfelt am 22. März 2025 im Gala-Abend „Cooking with Friends“ im Gasthaus Polster in Kosbach. Dieses exklusive Event vereint kulinarische Genüsse mit einem besonderen Überraschungsgast: Eine prominente Persönlichkeit aus dem Nachrichtenfernsehen, die ihre Wurzeln in Erlangen hat, wird als Gastköchin auftreten und die Besucher mit einem besonderen Gericht des Sieben-Gänge Menüs verwöhnen. „Ihre Liebe zu Ihrer Heimatstadt Erlangen wird durch ihre Teilnahme am Gala-Abend einmal mehr unter Beweis gestellt“, erklärt Frank. Unterstützt wird die prominente Köchin von einem Team aus Erlangens Spitzenköchen: Dominic Polster, Fritz Striegel jr. und Zacharias Dengler. Zusammen mit Santiago Estrado Lozanao von Santiago's Kitchen, Mauro Sindaco vom Restaurant Herzstück und Jan Heinl vom Altstädter Schießhaus haben sie ein Menü kreiert, das seinen Gästen ein Fine Dining der Extraklasse bieten soll.Dank der Unterstützung durch die Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach kann das Genuss-Festival in diesem Jahr erneut in besonderem Rahmen stattfinden. „Wir freuen uns sehr, als Sponsor beim Genuss-Festival 2025 in Erlangen dabei zu sein. Dieses Festival ist eine hervorragende Gelegenheit, die Vielfalt und Qualität regionaler Produkte zu feiern. Als Sparkasse setzen wir uns dafür ein, die lokalen Gastronomiebetriebe zu unterstützen und den Austausch zwischen den Menschen zu fördern. Wir laden alle ein, gemeinsam mit uns die kulinarischen Schätze unserer Region zu entdecken“, so Johannes von Hebel, Vorsitzende des Vorstandes der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach.Der Ticketverkauf in der Tourist-Information (Goethestraße 21 a, 91054 Erlangen) startet am 18. November 2024 und endet am 11. März 2025. Weitere Informationen zum Genuss-Festival finden sich auf www.visit-erlangen.de/genuss-festival/