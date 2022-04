Nach zwei Jahren Pandemie-Zwangspause ist Erlangen durstig. Durstig nach Begegnung, durstig nach Live-Musik, durstig nach Beisammensein und natürlich durstig nach Frankenwein. Endlich ist es wieder soweit und wir dürfen herzlich zum Weinfest auf den Schlossplatz im Herzen Erlangens einladen.Vom 25. – 29. Mai 2022 heißt es auf dem 6. Erlanger Weinfest wieder: Frankenweingenuß pur! Traditionell warten großartige Frankenweine, kulinarische Köstlichkeiten und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm auf die zahlreichen Gäste.An den fünf Festtagen im Mai werden die vier fränkischen Weinbaubetriebe Schmitt (Bergtheim), Behringer (Abtswind), Ruppert (Hammelburg) und NEU Ebert (Kammerforst) rund 40 ausgewählte Weine aktueller Jahrgänge ausschenken. Auch für die Freunde kulinarischer Genüsse ist vor barocker Kulisse des markgräflichen Schlosses gesorgt: von Fisch bis Flammkuchen werden perfekt zum Frankenwein passende Köstlichkeiten angeboten. Von der Weinfestbühne erklingen am Christi Himmelfahrt Wochenende wieder bunt gemischte Klänge quer durch alle Genres. Ein Highlight ist sicherlich der Auftritt von MerQury am Fr, 27.05.2022 um 19.00 Uhr. Die international erfolgreiche Queen-Tribute-Formation aus Dresden erweckt die legendären Songs der Kultband zu neuen Leben. Der Frontmann Jody beeindruckt dabei stilistisch und stimmlich so sehr, dass man sich die Augen reiben muss ob Freddie nicht doch wahrhaftig auf der Bühne steht: Gänsehaut garantiert!Der fränkische Weinbauverband e.V., das City-Management Erlangen und der Veranstalter Zametzer & Krohn GbR laden alle Erlangerinnen und Erlanger sowie Weinfreunde von nah und fern ganz herzlich zum 6. Erlanger Weinfest ein. Verbringen Sie unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Dr. Florian Janik gesellige Stunden mit guten Freunden auf dem Erlanger Weinfest. Lassen Sie bei einem leckeren Schoppen Frankenwein die Seele baumeln oder informieren Sie sich bei den Winzern rund um das Thema Frankenwein. Kurzum: lernen Sie Weinfranken von seiner schönsten Seite kennen. Zur offiziellen Eröffnung am Mi, 25.05.2022 um 18.30 Uhr durch Herrn Oberbürgermeister Dr. Florian Janik hat sich auch die fränkische Weinkönigin Carolin Meyer angekündigt!Homepage: http://weinfest-erlangen.de/