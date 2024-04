5. Foodtruck Frühling – Streetfood am Bohlenplatz

Beim fünften Foodtruck Frühling ist der Name Programm – süße und herzhafte Leckereien, darunter Steinofenpizza, Burger und Eis, warten am Samstag, 13. April 2024 von 10:30 bis 19:30 Uhr, auf hungrige Gäste. Zu den teilnehmenden Foodtrucks gehören KoBo, Guerilla Gröstl, Sandybel, Don Burrito, Tom&Berry, Eiskurier und RegiNA 2.0. Den Durst löschen Cola, Bier, Aperol sowie weitere Getränke. Auch die gute Laune kommt nicht zu kurz: Das Unterhaltungsprogramm mit Hüpfburg und Kicker verspricht viel Spaß für Groß und Klein. Die richtige Musik garantiert DJ Frankster, während die gemütliche Liegestuhl-Lounge einen perfekten Platz zum Entspannen bietet. Da das Wetter im April unbeständig sein kann, gibt es ausreichend überdachte Unterstellmöglichkeiten.„Die kleinen, inhabergeführten Geschäften rund um den Bohlenplatz verleihen ihm einen einzigartigen Charme, deshalb liegen uns diese sehr am Herzen. Weil das Event geschickt Kulinarik mit Unterhaltung verbindet, lädt es Besucherinnen und Besucher aus Erlangen und Umgebung zum Flanieren ein. Das ist eine gute Gelegenheit, die charmanten Läden in der Nähe zu entdecken“, erklärt Christian Frank, Geschäftsführer des ETM.Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie auch auf der Webseite des City-Management Erlangen: https://www.erlangen.info/foodtruck_fruehling/ Das City-Management (CM) wurde im Jahre 1997 gegründet und im Frühjahr 2020 als eigenständiger Verein weiter etabliert. Zu diesem Zweck haben sich über 110 Unternehmen des Einzelhandels, der Immobilien-, Kultur-, Freizeit- und Tourismuswirtschaft, Interessenund Werbegemeinschaften sowie Verbände und Institutionen zusammengeschlossen.Die Wahrnehmung Erlangens als bedeutender Einzelhandelsstandort in der Metropolregion Nürnberg, die Erhöhung der Frequenz und die Optimierung der Aufenthaltsqualität sind erklärte Ziele des CM. Außerdem vertritt das CM die Interessen seiner Mitgliedsunternehmen mit einer starken Stimme gegenüber der Politik.Möglich geworden ist das gemeinschaftliche Engagement erst durch die zahlreichen Partner, die die Bedeutung dieses Netzwerkes erkannt haben. Eines haben alle Partner gemeinsam – die Solidarisierung mit den Zielen.Durch gezielte Marketingmaßnahmen, Infrastrukturprojekte und Veranstaltungen setzt das CM Impulse, die zu einer vitalen Innenstadt beitragen. Erlangen bietet mit seiner stringenten Architektur aus der im 17. Jahrhundert geplanten Neustadt und den kleinen Gassen der nördlichen Altstadt eine hohe Aufenthaltsqualität. Ein abwechslungsreicher Handel aus kleinem, inhabergeführtem Einzelhandel und einer großen Fußgängerzone sowie zahlreiche Restaurants und Cafés garantieren einen attraktiven Aufenthalt in der kleinsten Großstadt Bayerns.