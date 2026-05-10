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Zahnerkrankungen als Risiko für Herz-Kreislauf und Stoffwechsel

Unbehandelte Zahnerkrankungen können weitreichende Auswirkungen auf den gesamten Körper haben und stehen im Zusammenhang mit verschiedenen systemischen Erkrankungen.

(lifePR) (Mörfelden-Walldorf, )
Dass Zähne einen großen Einfluss auf die gesamte körperliche Gesundheit haben, ist heute gut belegt. Bleiben Erkrankungen im Mundraum wie Karies oder ein abgestorbener Zahn unbehandelt, kann das weitreichende Folgen für den gesamten Organismus haben. Im aktuellen Blogbeitrag wird beleuchtet, welche schwerwiegenden Erkrankungen im Zusammenhang mit schlechter Mundgesundheit stehen können und warum eine frühzeitige Behandlung so wichtig ist.

Zahnerkrankungen wie Parodontitis und Karies verlaufen nicht nur lokal im Mund, sondern können den gesamten Körper belasten. Insbesondere bei anhaltendem Stress verschlechtern sich Heilungsprozesse häufig. Unbehandelt stehen chronische Entzündungen im Mundraum sogar im Zusammenhang mit systemischen Erkrankungen wie Diabetes oder depressiven Verstimmungen. Daher ist es wichtig, Symptome frühzeitig zahnärztlich abklären zu lassen, um mögliche Ursachen gezielt behandeln zu können.

Auch Muskelverspannungen im Kieferbereich können Hinweise auf bestehende Probleme sein. Häufiges Zähneknirschen oder -pressen ist oft eine Reaktion auf Stress, kann jedoch ebenso mit Kieferfehlstellungen oder entzündlichen Prozessen wie einer Parodontitis in Verbindung stehen. Solche Beschwerden sollten ernst genommen und fachlich untersucht werden.

Besonders kritisch wird es, wenn sich schädliche Bakterien aus der Mundhöhle über die Blutbahn im Körper ausbreiten. Chronische Entzündungen wie Parodontitis oder Gingivitis können so nicht nur das Zahnfleisch und den Zahnhalteapparat schädigen, sondern auch Organe erreichen. In der Folge steigt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkte oder Schlaganfälle – vor allem bei bestehenden Vorerkrankungen.

Die Mundhöhle beherbergt Milliarden von Bakterien, von denen einige bei unzureichender Pflege Entzündungen auslösen können. Es entsteht ein bakterieller Biofilm, der zunächst das Zahnfleisch angreift und später tiefere Strukturen schädigen kann. Gelangen diese Bakterien in die Blutbahn, können sie den gesamten Körper beeinflussen und verschiedene Organe belasten.

Auch Beschwerden in den Gelenken stehen im Verdacht, mit chronischen Zahnentzündungen zusammenzuhängen. Gelangen Bakterien in die Gelenkflüssigkeit, können dort entzündliche Prozesse entstehen, die Schmerzen und rheumatische Beschwerden begünstigen. Damit zeigt sich erneut, wie eng Mundgesundheit und allgemeines Wohlbefinden miteinander verknüpft sind.

Emmi Ultrasonic GmbH

Die Emmi Ultrasonic mit Sitz in Deutschland hat sich auf Entwicklung, Herstellung und den weltweiten Vertrieb von innovativen Ultraschallgeräten- und verfahren spezialisiert. Die patentierten emmi-Ultraschall-Produkte zeichnen sich u.a. durch extrem miniaturisierte Ultraschall-Chips und technologische Innovationen aus, die seit 2008 für die Reinigung, Prophylaxe und Therapie im oralen und dermatologischen Bereich eingesetzt werden.

Die Gesellschaften der emmi ultrasonic Unternehmen gehören mehrheitlich zur EMAG AG GROUP, Mörfelden-Walldorf (Germany) und beschäftigen sich ausschließlich im Bereich Gesundheit-Schönheit-Wellness. Sie beschäftigen sich seit 2005 mit der Entwicklung neuer, revolutionärer Ultraschalltechnologien für die Mundhygiene und Zahnreinigung. Die Grundlagen dieser Innovation stammen unter anderem aus den umfangreichen Erfahrungen der Unternehmensgruppe in den Bereichen von Ultraschallreinigungsgeräten in Krankenhäusern, Motorenreinigung im Rennsport u.a. Ferrari, in der Industrie bei Ford Automobile sowie Triebwerksreinigungsbäder in der Luftfahrt z.B. Lufthansa und Air France.
Das Ziel der Unternehmengruppe ist es, durch innovative Technologien und Produkte mit Ultraschall die Lebensqualität aller Menschen zu verbessern und deren Anwendung durch jedermann zu Hause zu ermöglichen. Ständige Anstrengungen der Unternehmensgruppe im Bereich Forschung & Entwicklung führen zu immer mehr neuen, innovativen Anwendungen von Ultraschall für Gesundheit und Schönheit, die die Lebensqualität der Menschen deutlich verbessern. Die Möglichkeiten des Einsatzes von Ultraschall in diesen Bereichen stehen erst am Anfang und werden in der näheren und ferneren Zukunft noch für viele Überraschungen sorgen.

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