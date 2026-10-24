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Wenn frische Luft im Zahn zieht: Was hinter empfindlichen Zähnen steckt

Ein tiefer Atemzug, ein Luftzug beim Radfahren und plötzlich zieht es im Zahn. Meist ist das kein Zeichen für eine schwere Erkrankung, sondern ein Hinweis darauf, dass empfindliche Zahnbereiche stärker auf Reize reagieren.

(lifePR) (Mörfelden-Walldorf, )
Man geht nach draußen, atmet tief ein, und plötzlich zieht es unangenehm durch einen oder mehrere Zähne. Manchmal genügt schon ein leichter Luftzug beim Sprechen, Radfahren oder Spazierengehen. Die Beschwerden kommen oft überraschend, obwohl vorher nie etwas war. Diese Überempfindlichkeit gehört zu den häufigeren Beschwerden im Mundbereich, und die Ursache liegt meist nicht in der Luft selbst. Vielmehr sind bestimmte Bereiche des Zahns empfindlicher geworden, sodass äußere Reize leichter bis ins Zahninnere gelangen können.

Normalerweise schützt der Zahnschmelz die Zahnkrone vor Temperaturunterschieden, Säuren und mechanischen Reizen. Ist diese Schutzschicht verändert oder liegen empfindliche Zahnbereiche frei, werden Reize deutlich stärker wahrgenommen. Kalte Luft ist dabei ein häufiger Auslöser, denn beim Einatmen entsteht ein schneller Temperaturwechsel an der Zahnoberfläche. Erreicht dieser Reiz die feinen Kanälchen im Zahninneren, entsteht das typische kurze Ziehen. Oft ist nur ein einzelner Zahn betroffen, weil die Ursache meist lokal begrenzt ist, etwa ein freiliegender Zahnhals oder ein kleiner Schmelzdefekt. Die Luft schadet den Zähnen dabei nicht, sie macht lediglich sichtbar, dass empfindliche Strukturen stärker reagieren als vorgesehen.

Besonders häufig stecken freiliegende Zahnhälse dahinter. Zieht sich das Zahnfleisch zurück, werden Bereiche sichtbar, die nicht vom widerstandsfähigen Zahnschmelz geschützt sind. Zu viel Druck beim Putzen, Zahnfleischentzündungen oder altersbedingte Veränderungen können dazu beitragen, ebenso nächtliches Zähneknirschen, das die Zahnstrukturen über Stunden belastet. Auch der Zahnschmelz selbst, obwohl die härteste Substanz des Körpers, wird im Laufe der Zeit beansprucht, etwa durch säurehaltige Getränke, Fruchtsäuren oder häufige Zwischenmahlzeiten. Sichtbar ist das zunächst oft gar nicht, die Zähne reagieren lediglich empfindlicher auf Kälte, Süßes oder Luft. Gerade deshalb werden diese Signale leicht unterschätzt, dabei können sie früh zeigen, dass die Schutzmechanismen der Zähne stärker gefordert sind als gewohnt.

Verstärkt wird die Empfindlichkeit häufig durch Alltagsgewohnheiten. Wer kräftig schrubbt, weil Druck gründlich wirkt, belastet auf Dauer Zahnfleisch und Zahnhälse. Wer direkt nach Fruchtsaft, Zitronenwasser oder Softdrinks putzt, trifft auf einen Zahnschmelz, der nach Säurekontakt kurzzeitig anfälliger ist. Dazu kommen äußere Faktoren wie Klimaanlagen oder Fahrtwind, die zwar nicht die Ursache sind, bestehende Empfindlichkeiten aber deutlich spürbarer machen. Auch Stress spielt eine Rolle, wenn nachts unbewusst gepresst oder geknirscht wird. Meist ist es nicht ein einzelner Auslöser, sondern das Zusammenspiel mehrerer Faktoren über längere Zeit.

Bei der Pflege gilt: empfindliche Stellen nicht einfach umgehen, denn gerade dort sammeln sich Beläge besonders leicht. Besser ist eine gründliche, aber schonende Reinigung mit sanften Bewegungen und ohne aggressives Schrubben. Hier hilft auch ein Blick auf die Technik: Klassische Schallzahnbürsten wie die emmi-DENT Schallzahnbürsten reinigen vor allem über schnelle Bürstenbewegungen, während Ultraschallzahnbürsten wie die emmi-DENT Slim mit Ultraschall arbeiten und deutlich weniger mechanische Bewegung an der Zahnoberfläche benötigen. Viele Anwender nutzen die Slim unterstützend, wenn empfindliche Zahnoberflächen besonders sanft gepflegt werden sollen, und sie kann helfen, bakterielle Beläge zu reduzieren. Eine gute Mundhygiene kann die Mundgesundheit unterstützen, ersetzt aber keine zahnärztliche Diagnose. Ergänzend tragen ausreichendes Trinken, ein bewusster Umgang mit Säurehaltigem und regelmäßige Kontrollen dazu bei, die natürlichen Schutzmechanismen der Zähne zu stärken.

Ein gelegentliches Ziehen bei kalter Luft ist nicht ungewöhnlich. Treten die Beschwerden aber häufiger auf, werden sie stärker oder bleiben sie über mehrere Wochen bestehen, sollte die Ursache zahnärztlich abgeklärt werden. Dahinter können neben freiliegenden Zahnhälsen auch kleine Schmelzdefekte, beginnende Karies, undichte Füllungen oder Zahnfleischprobleme stecken, die von außen oft nicht erkennbar sind. Besondere Aufmerksamkeit ist gefragt, wenn einzelne Zähne dauerhaft betroffen sind, Schmerzen beim Essen und Trinken hinzukommen oder das Zahnfleisch blutet bzw. anschwillt. Je früher die Ursache erkannt wird, desto einfacher lassen sich Probleme meist behandeln.

Emmi Ultrasonic GmbH

Die Emmi Ultrasonic mit Sitz in Deutschland hat sich auf Entwicklung, Herstellung und den weltweiten Vertrieb von innovativen Ultraschallgeräten- und verfahren spezialisiert. Die patentierten emmi-Ultraschall-Produkte zeichnen sich u.a. durch extrem miniaturisierte Ultraschall-Chips und technologische Innovationen aus, die seit 2008 für die Reinigung, Prophylaxe und Therapie im oralen und dermatologischen Bereich eingesetzt werden.

Die Gesellschaften der emmi ultrasonic Unternehmen gehören mehrheitlich zur EMAG AG GROUP, Mörfelden-Walldorf (Germany) und beschäftigen sich ausschließlich im Bereich Gesundheit-Schönheit-Wellness. Sie beschäftigen sich seit 2005 mit der Entwicklung neuer, revolutionärer Ultraschalltechnologien für die Mundhygiene und Zahnreinigung. Die Grundlagen dieser Innovation stammen unter anderem aus den umfangreichen Erfahrungen der Unternehmensgruppe in den Bereichen von Ultraschallreinigungsgeräten in Krankenhäusern, Motorenreinigung im Rennsport u.a. Ferrari, in der Industrie bei Ford Automobile sowie Triebwerksreinigungsbäder in der Luftfahrt z.B. Lufthansa und Air France.
Das Ziel der Unternehmengruppe ist es, durch innovative Technologien und Produkte mit Ultraschall die Lebensqualität aller Menschen zu verbessern und deren Anwendung durch jedermann zu Hause zu ermöglichen. Ständige Anstrengungen der Unternehmensgruppe im Bereich Forschung & Entwicklung führen zu immer mehr neuen, innovativen Anwendungen von Ultraschall für Gesundheit und Schönheit, die die Lebensqualität der Menschen deutlich verbessern. Die Möglichkeiten des Einsatzes von Ultraschall in diesen Bereichen stehen erst am Anfang und werden in der näheren und ferneren Zukunft noch für viele Überraschungen sorgen.

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