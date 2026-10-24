Wenn frische Luft im Zahn zieht: Was hinter empfindlichen Zähnen steckt

Man geht nach draußen, atmet tief ein, und plötzlich zieht es unangenehm durch einen oder mehrere Zähne. Manchmal genügt schon ein leichter Luftzug beim Sprechen, Radfahren oder Spazierengehen. Die Beschwerden kommen oft überraschend, obwohl vorher nie etwas war. Diese Überempfindlichkeit gehört zu den häufigeren Beschwerden im Mundbereich, und die Ursache liegt meist nicht in der Luft selbst. Vielmehr sind bestimmte Bereiche des Zahns empfindlicher geworden, sodass äußere Reize leichter bis ins Zahninnere gelangen können.



Normalerweise schützt der Zahnschmelz die Zahnkrone vor Temperaturunterschieden, Säuren und mechanischen Reizen. Ist diese Schutzschicht verändert oder liegen empfindliche Zahnbereiche frei, werden Reize deutlich stärker wahrgenommen. Kalte Luft ist dabei ein häufiger Auslöser, denn beim Einatmen entsteht ein schneller Temperaturwechsel an der Zahnoberfläche. Erreicht dieser Reiz die feinen Kanälchen im Zahninneren, entsteht das typische kurze Ziehen. Oft ist nur ein einzelner Zahn betroffen, weil die Ursache meist lokal begrenzt ist, etwa ein freiliegender Zahnhals oder ein kleiner Schmelzdefekt. Die Luft schadet den Zähnen dabei nicht, sie macht lediglich sichtbar, dass empfindliche Strukturen stärker reagieren als vorgesehen.



Besonders häufig stecken freiliegende Zahnhälse dahinter. Zieht sich das Zahnfleisch zurück, werden Bereiche sichtbar, die nicht vom widerstandsfähigen Zahnschmelz geschützt sind. Zu viel Druck beim Putzen, Zahnfleischentzündungen oder altersbedingte Veränderungen können dazu beitragen, ebenso nächtliches Zähneknirschen, das die Zahnstrukturen über Stunden belastet. Auch der Zahnschmelz selbst, obwohl die härteste Substanz des Körpers, wird im Laufe der Zeit beansprucht, etwa durch säurehaltige Getränke, Fruchtsäuren oder häufige Zwischenmahlzeiten. Sichtbar ist das zunächst oft gar nicht, die Zähne reagieren lediglich empfindlicher auf Kälte, Süßes oder Luft. Gerade deshalb werden diese Signale leicht unterschätzt, dabei können sie früh zeigen, dass die Schutzmechanismen der Zähne stärker gefordert sind als gewohnt.



Verstärkt wird die Empfindlichkeit häufig durch Alltagsgewohnheiten. Wer kräftig schrubbt, weil Druck gründlich wirkt, belastet auf Dauer Zahnfleisch und Zahnhälse. Wer direkt nach Fruchtsaft, Zitronenwasser oder Softdrinks putzt, trifft auf einen Zahnschmelz, der nach Säurekontakt kurzzeitig anfälliger ist. Dazu kommen äußere Faktoren wie Klimaanlagen oder Fahrtwind, die zwar nicht die Ursache sind, bestehende Empfindlichkeiten aber deutlich spürbarer machen. Auch Stress spielt eine Rolle, wenn nachts unbewusst gepresst oder geknirscht wird. Meist ist es nicht ein einzelner Auslöser, sondern das Zusammenspiel mehrerer Faktoren über längere Zeit.



Bei der Pflege gilt: empfindliche Stellen nicht einfach umgehen, denn gerade dort sammeln sich Beläge besonders leicht. Besser ist eine gründliche, aber schonende Reinigung mit sanften Bewegungen und ohne aggressives Schrubben. Hier hilft auch ein Blick auf die Technik: Klassische Schallzahnbürsten wie die emmi-DENT Schallzahnbürsten reinigen vor allem über schnelle Bürstenbewegungen, während Ultraschallzahnbürsten wie die emmi-DENT Slim mit Ultraschall arbeiten und deutlich weniger mechanische Bewegung an der Zahnoberfläche benötigen. Viele Anwender nutzen die Slim unterstützend, wenn empfindliche Zahnoberflächen besonders sanft gepflegt werden sollen, und sie kann helfen, bakterielle Beläge zu reduzieren. Eine gute Mundhygiene kann die Mundgesundheit unterstützen, ersetzt aber keine zahnärztliche Diagnose. Ergänzend tragen ausreichendes Trinken, ein bewusster Umgang mit Säurehaltigem und regelmäßige Kontrollen dazu bei, die natürlichen Schutzmechanismen der Zähne zu stärken.



Ein gelegentliches Ziehen bei kalter Luft ist nicht ungewöhnlich. Treten die Beschwerden aber häufiger auf, werden sie stärker oder bleiben sie über mehrere Wochen bestehen, sollte die Ursache zahnärztlich abgeklärt werden. Dahinter können neben freiliegenden Zahnhälsen auch kleine Schmelzdefekte, beginnende Karies, undichte Füllungen oder Zahnfleischprobleme stecken, die von außen oft nicht erkennbar sind. Besondere Aufmerksamkeit ist gefragt, wenn einzelne Zähne dauerhaft betroffen sind, Schmerzen beim Essen und Trinken hinzukommen oder das Zahnfleisch blutet bzw. anschwillt. Je früher die Ursache erkannt wird, desto einfacher lassen sich Probleme meist behandeln.

(lifePR) (