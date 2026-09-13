Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1071169

Emmi Ultrasonic GmbH Gerauer Straße 34 64546 Mörfelden-Walldorf, Deutschland http://www.emmi-dent.de
Ansprechpartner:in Herr Cüneyt Emekci +49 6105 406794
Logo der Firma Emmi Ultrasonic GmbH

Wenn Hund und Katze zusammenziehen: So gelingt die Vergesellschaftung ohne Stress

Geduld, die richtige Vorbereitung und ein bisschen Fingerspitzengefühl entscheiden darüber, ob aus Hund und Katze echte Wohngemeinschaftspartner werden.

(lifePR) (Mörfelden-Walldorf, )
Hund und Katze unter einem Dach – für viele Tierhalter:innen klingt das nach einer schönen Vorstellung, gleichzeitig schwingt oft die Sorge mit, ob die beiden sich überhaupt verstehen werden. Tatsächlich lässt sich das Zusammenleben von Hund und Katze in den allermeisten Fällen harmonisch gestalten, wenn du dir für das Kennenlernen genug Zeit nimmst und ein paar grundlegende Dinge beachtest.

Am Anfang steht die richtige Umgebung: Für die erste Begegnung eignet sich am besten ein neutraler Ort, den weder Hund noch Katze bereits als ihr eigenes Revier kennen. So vermeidest du von vornherein Futterneid oder Revierverhalten und schaffst die Basis für ein entspanntes erstes Kennenlernen. Wichtig ist außerdem, dass beide Tiere jederzeit die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen, falls ihnen die Situation zu viel wird, denn niemand sollte sich in die Enge gedrängt fühlen.

Genauso entscheidend wie die Umgebung ist deine eigene Geduld. So verständlich der Wunsch ist, dass sich die beiden Vierbeiner möglichst schnell aneinander gewöhnen, so wichtig ist es, ihnen genau diese Zeit auch zu geben. Die ersten Begegnungen solltest du immer aufmerksam begleiten und die Tiere langsam, Schritt für Schritt, aneinander gewöhnen. Reagieren sie ruhig und gelassen aufeinander, darf das ruhig mit einem Leckerli oder ein paar lobenden Worten belohnt werden, denn positive Erfahrungen prägen sich besonders gut ein.

Auch mit der besten Vorbereitung läuft nicht jede Begegnung von Anfang an reibungslos, und das ist völlig normal. Kleine Unstimmigkeiten zu Beginn lösen sich in vielen Fällen mit der Zeit ganz von selbst, deshalb lohnt es sich, nicht zu vorschnell einzugreifen, sondern den Tieren etwas Raum zu lassen, ihre eigene Dynamik zu finden. Hat einer deiner Vierbeiner bislang wenig Erfahrung mit der jeweils anderen Tierart, ist besondere Behutsamkeit gefragt: Beobachte genau, wie beide aufeinander reagieren, und führe die Begegnungen nur dann fort, wenn sich Hund und Katze zunehmend entspannen.

Während du dich um das Zusammenleben deiner Tiere kümmerst, lohnt sich auch ein Blick auf ihre Gesundheit, insbesondere auf die Zahnpflege deines Hundes. Unsere emmi®-pet Ultraschallzahnbürste unterstützt ideal bei der täglichen Maulhygiene und trägt dazu bei, dass dein Hund gesunde Zähne und Zahnfleisch behält – eine kleine, aber wertvolle Routine, die sich wunderbar in den gemeinsamen Alltag mit Hund und Katze einfügt.

Die Vergesellschaftung von Hund und Katze mag auf den ersten Blick wie eine Herausforderung wirken, doch mit der richtigen Vorbereitung, viel Geduld und echtem Verständnis für beide Tiere wird daraus meist ein harmonisches und stressfreies Miteinander. Nimm dir die Zeit, die es braucht, achte darauf, dass sich beide wohlfühlen, und irgendwann wird aus der anfänglichen Vorsicht oft eine ganz eigene, enge Freundschaft zwischen Hund und Katze.

Emmi Ultrasonic GmbH

Die Emmi Ultrasonic mit Sitz in Deutschland hat sich auf Entwicklung, Herstellung und den weltweiten Vertrieb von innovativen Ultraschallgeräten- und verfahren spezialisiert. Die patentierten emmi-Ultraschall-Produkte zeichnen sich u.a. durch extrem miniaturisierte Ultraschall-Chips und technologische Innovationen aus, die seit 2008 für die Reinigung, Prophylaxe und Therapie im oralen und dermatologischen Bereich eingesetzt werden.

Die Gesellschaften der emmi ultrasonic Unternehmen gehören mehrheitlich zur EMAG AG GROUP, Mörfelden-Walldorf (Germany) und beschäftigen sich ausschließlich im Bereich Gesundheit-Schönheit-Wellness. Sie beschäftigen sich seit 2005 mit der Entwicklung neuer, revolutionärer Ultraschalltechnologien für die Mundhygiene und Zahnreinigung. Die Grundlagen dieser Innovation stammen unter anderem aus den umfangreichen Erfahrungen der Unternehmensgruppe in den Bereichen von Ultraschallreinigungsgeräten in Krankenhäusern, Motorenreinigung im Rennsport u.a. Ferrari, in der Industrie bei Ford Automobile sowie Triebwerksreinigungsbäder in der Luftfahrt z.B. Lufthansa und Air France.

Das Ziel der Unternehmengruppe ist es, durch innovative Technologien und Produkte mit Ultraschall die Lebensqualität aller Menschen zu verbessern und deren Anwendung durch jedermann zu Hause zu ermöglichen. Ständige Anstrengungen der Unternehmensgruppe im Bereich Forschung & Entwicklung führen zu immer mehr neuen, innovativen Anwendungen von Ultraschall für Gesundheit und Schönheit, die die Lebensqualität der Menschen deutlich verbessern. Die Möglichkeiten des Einsatzes von Ultraschall in diesen Bereichen stehen erst am Anfang und werden in der näheren und ferneren Zukunft noch für viele Überraschungen sorgen.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.