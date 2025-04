ELN Systems, Betreiber der B2B Fahrzeughandelsplattform ELN, lädt zur neuen Veranstaltungsreihe "ELN-Treff on Tour" ein. Diese bundesweiten Treffen bieten Autohändlern eine Plattform für Austausch, Networking und Einblicke in aktuelle Branchentrends.​Die ersten Termine finden bereits im Mai statt – hier ein Überblick:- im Rahmen des BVfK Jubiläumskongresses mit Abendveranstaltung im Bikini Beach Club Bonn– gemeinsam mit dem ELN-Partner Gettygo inkl. zünftigem Burger-Schmaus am Abend– gemeinsam mit dem ELN-Großhändler IndeWal – Standortbesichtigung & gemeinsames AbendessenDie Termine und Veranstaltungsorte der Reihe sind auf der offiziellen ELN-Website veröffentlicht. Interessierte Autohändler sind herzlich eingeladen, sich dort über die Details zu informieren und sich für die kommenden Treffen anzumelden.​Die Auftaktveranstaltung in Bonn bildet gleich eines der Highlights der Mai-Reihe – und das in doppelter Hinsicht: Amlädt ELN zur Tagesveranstaltung ins Grandhotel Kameha ein. Die Teilnehmer erwarten spannende Impulse aus der Branche, praxisnahe Diskussionen sowie interaktive Talkrunden mit Experten.Der Freitagabend steht ganz im Zeichen des Networkings und Genießens: Im exklusiven, Bonns einzigem Beachclub, klingt der Tag in entspannter Atmosphäre, köstlichem Essen und DJ-Sounds stilvoll aus.Am nächsten Tag startet dann der BVfK, der Bundesverband freier Kfz-Händler, mit seinem großen Jubiläumskongress und lädt seinerseits ein, um über die Herausforderungen der Gegenwart zu diskutieren, in geselliger Runde Kontakte zu knüpfen und zu pflegen, Kulinarisches zu genießen und dann den Kopf frei zu machen und den Blick zu schärfen für die Klärung der großen Zukunftsfragen des deutschen und europäischen Autohandels.Highlight des Tages hier mit Sicherheit: Teilnahme am Feuer- und Lichtspektakel „Rhein in Flammen“.Hier können sich interessierte Händler direkt dafür anmelden:Hier finden Sie das Programm des BVfK-Events: Agenda In Anlehnung an traditionelle Stammtische, schafft ELN mit dem "ELN-Treff on Tour" ein innovatives Forum, in dem sich sowohl ELN-Partner, als auch alle Autohändler & Kfz-Betriebe mit Interesse an individuellem Austausch in entspannter Atmosphäre über neueste Entwicklungen informieren und wertvolle Kontakte knüpfen können.Egal ob Hagenbach, Zwolle oder Bonn: Jede Veranstaltung wird von einem Abendessen und einem entspannten Ausklang am Abend begleitet, das den gemeinsamen Austausch fördert und die Gemeinschaft innerhalb der Branche stärkt.​ Durch die Kombination aus Praxis-Impulsen des Händlernetzwerks und den Vorträgen renommierter Kooperationspartner aus der Automobilbranche, bieten diese Treffen einen echten Mehrwert mit überschaubaren Kosten und Aufwand: Die Teilnahme ist bereits ab 29,90 Euro pro Person möglich.Mit dem "ELN-Treff on Tour" setzt ELN ein Zeichen für den Zusammenhalt und die Weiterentwicklung der Autohändlergemeinschaft in Deutschland. Die Veranstaltungsreihe verspricht, ein fester Bestandteil im Kalender der Branche zu werden.​