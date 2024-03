„Schlager Gefühle on Tour“

Die beliebte Fernseh-Moderatorin und Lokalmatadorinpräsentiert Ihnen die großen Stars des Schlagers amiminwerden für einzigartige „Schlager“ - Laune pur sorgen.Schlagergiganthat in seiner zweifels ohne sehr langen Karriere über 1000 Songs geschrieben wie z.B. Schach matt(Roland Kaiser), Sommernacht in Rom, Weisse Rosen schenk´ ich Dir. Einen Teil davon gibt er in Wittenberg zum Besten.ist auch bekannt als eine der größten Stimmungskanonen, kann aber auch ganz leise Töne besingen..Im Gepäck dabei hat er auch die neue Formation - das Männerduobestehend aus einem ehemaligen Schlagerpilotensowie den sympathischen SchlagersängerBeide Männer haben sich in der Schlagerszene einen sehr guten Namen gemacht.Auch Ihre Lachmuskeln dürfen nicht zu kurz kommen:, das Comedy – Urgestein aus Thüringen begeistert jedes Mal mit seinen Talenten groß und klein. Durch seine liebenswerte und direkte Art sorgt er immer wieder für große Sympathien beim Publikum.Präsentiert wird dieses absolute Spitzenprogramm von der liebenswürdigen und charmanten Sängerin und TV-Moderatorin. Die Wittenbergerin moderiert seit Jahren dieSendung beiund freut sich sehr, wieder live bei Ihnen vor Ort zu sein.Erleben Sie eines der schönsten Konzerte und lassen Sie sich drei volle Stunden von den musikalischen Klängen verwöhnen.Sichern Sie sich bereits jetzt Ihre Karte im Vorverkauf bzw. können Sie diese jetzt auch als Weihnachtsgeschenk für Ihre Lieben erwerben.Karten gibt es bereits ab 40,80 €.Uhr Einlass: 15.00 UhrTourist-Info Tel. 03491-498610, Clack Theaterkasse Tel. -459245, Wochenspiegel Tel. 474701 sowie an allen bek. VVK-Stellen. www.reservix.de , www.even?m.de