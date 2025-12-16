elka-Jubiläumsfeier 2025

Im Restaurant Steuer in Allenbach feierte das Unternehmen Ende November seine diesjährigen Jubilare und verabschiedete langjährige Mitarbeitende in den Ruhestand. Insgesamt wurden neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre Treue geehrt – darunter ein Kollege für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit, drei für 25 Jahre und drei weitere für 10 Jahre. Zudem wurden vier Beschäftigte in den Ruhestand verabschiedet. Alle haben das Unternehmen über viele Jahre hinweg entscheidend geprägt.



In seiner Ansprache blickte Geschäftsführer Karl-Robert Kuntz auf das Jahr 2025 zurück – das dritte Krisenjahr in Folge. Weltpolitische Unsicherheiten, schwache Baukonjunktur und steigende Rohstoffkosten belasteten die Branche. Die Rundholzversorgung bleibt nach Jahren des Borkenkäferbefalls angespannt. Die Branche kämpft mit Holzmangel und stark gestiegenen Preisen.



Trotz der schwierigen Lage sieht das Unternehmen die Zukunft optimistisch. Die Zahl der Baugenehmigungen steigt wieder leicht, und der Holzbau gewinnt weiterhin an Bedeutung. Um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, hat sich das Unternehmen für die umfassende Erneuerung des Spanplattenwerks entschieden – eine Investition, die als Jahrhundertprojekt gilt. Erste Teilprojekte wie Zerspanung, eine neue Halle sowie Siebung und Beleimung sind bereits abgeschlossen.



Die nächsten großen Schritte umfassen den Neubau der Spanplattenpresse, des Spänetrockners und des Kesselhauses. Diese Umsetzung erfolgt nicht zuletzt durch engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bereit sind, zusätzliche Verantwortung zu übernehmen. In diesem Zusammenhang wurde bekanntgegeben, dass Larissa Kuntz als geschäftsführende Gesellschafterin seit einigen Wochen Hauptgesellschafterin der elka-Holzwerke ist.



Der Höhepunkt des Abends bildete zweifelsohne die Ehrung der langjährigen Mitarbeiter und die Verabschiedung der Rentner.



Folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden geehrt:



40 Jahre Betriebszugehörigkeit:

Andreas Schuh



25 Jahre Betriebszugehörigkeit:

Achim Röper, Stefan Lautz, Simone Schröder, Michael Lörsch



10 Jahre Betriebszugehörigkeit:

Arpad Bordi, Ferdinand Schöppel, Larissa Kuntz



In den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurden:

Birgit Cramer, Thomas Schweig, Walter Kiefer, Helmut Künzer

