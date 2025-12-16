Kontakt
elka-Jubiläumsfeier 2025

Ein Abend voller Wertschätzung und Rückblick auf ein herausforderndes Jahr

Im Restaurant Steuer in Allenbach feierte das Unternehmen Ende November seine diesjährigen Jubilare und verabschiedete langjährige Mitarbeitende in den Ruhestand. Insgesamt wurden neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre Treue geehrt – darunter ein Kollege für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit, drei für 25 Jahre und drei weitere für 10 Jahre. Zudem wurden vier Beschäftigte in den Ruhestand verabschiedet. Alle haben das Unternehmen über viele Jahre hinweg entscheidend geprägt.

In seiner Ansprache blickte Geschäftsführer Karl-Robert Kuntz auf das Jahr 2025 zurück – das dritte Krisenjahr in Folge. Weltpolitische Unsicherheiten, schwache Baukonjunktur und steigende Rohstoffkosten belasteten die Branche. Die Rundholzversorgung bleibt nach Jahren des Borkenkäferbefalls angespannt. Die Branche kämpft mit Holzmangel und stark gestiegenen Preisen.

Trotz der schwierigen Lage sieht das Unternehmen die Zukunft optimistisch. Die Zahl der Baugenehmigungen steigt wieder leicht, und der Holzbau gewinnt weiterhin an Bedeutung. Um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, hat sich das Unternehmen für die umfassende Erneuerung des Spanplattenwerks entschieden – eine Investition, die als Jahrhundertprojekt gilt. Erste Teilprojekte wie Zerspanung, eine neue Halle sowie Siebung und Beleimung sind bereits abgeschlossen.

Die nächsten großen Schritte umfassen den Neubau der Spanplattenpresse, des Spänetrockners und des Kesselhauses. Diese Umsetzung erfolgt nicht zuletzt durch engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bereit sind, zusätzliche Verantwortung zu übernehmen. In diesem Zusammenhang wurde bekanntgegeben, dass Larissa Kuntz als geschäftsführende Gesellschafterin seit einigen Wochen Hauptgesellschafterin der elka-Holzwerke ist.

Der Höhepunkt des Abends bildete zweifelsohne die Ehrung der langjährigen Mitarbeiter und die Verabschiedung der Rentner.

Folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden geehrt:

40 Jahre Betriebszugehörigkeit:
Andreas Schuh

25 Jahre Betriebszugehörigkeit:
Achim Röper, Stefan Lautz, Simone Schröder, Michael Lörsch

10 Jahre Betriebszugehörigkeit:
Arpad Bordi, Ferdinand Schöppel, Larissa Kuntz

In den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurden:
Birgit Cramer, Thomas Schweig, Walter Kiefer, Helmut Künzer

elka-Holzwerke GmbH

Die elka-Holzwerke wurden 1906 gegründet und befinden sich im rheinland-pfälzischen Morbach, inmitten der ausgedehnten Waldgebiete des Hunsrücks. Das Familienunternehmen in vierter Generation engagiert sich seit vielen Jahren für die Themen Wohngesundheit, Emissionsreduzierung und Nachhaltigkeit. Elka ist Mitglied in der DGNB e.V. (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.) und mit seinen Produkten im DGNB Navigator präsent.

Die elka-Holzwerke wurden zum Sieger des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2025 (Kategorie holzverarbeitende Unternehmen) gekürt.

Im modernen Sägewerk wird Schnitt- und Konstruktionsholz produziert, ein Teil des Schnittholzes wird zu dreischichtigen Naturholzplatten verarbeitet, bekannt unter dem Markennamen „elka vita“.

Die im Sägewerk anfallenden frischen Sägespäne und Hackschnitzel werden zu Holzwerkstoffen wie Span- und esb-Holzbau-Platten gepresst. esb und esb Plus sind Marken der elka-Holzwerke und wurden mehrfach von unabhängigen Instituten ausgezeichnet. Die esb Plus wurde für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2025 nominiert. Aufgrund ihres Frischholzcharakters sind esb-Platten prädestiniert für zirkuläres Bauen mit langem Lebenszyklus. Bewusst wird wegen möglicher Schadstoffbelastung und aus Verantwortung für die Gesundheit der nachgelagerten Nutzung auf den Einsatz von Altholz verzichtet.

Durch die vorbildliche Wertschöpfungskette einer einzigartigen Kaskadenproduktion werden nahezu alle Teile des eingesetzten Rundholzes verarbeitet. Rohhölzer werden ausschließlich von Lieferanten bezogen, die sich den Nachhaltigkeitsprinzipien der Pan-Europäischen-Forst-Zertifizierung (PEFC) verpflichtet haben.

Kunden im In- und Ausland sowie die führenden Einkaufsverbände des Holzfachhandels und Industriekunden schätzen die elka-Vielfalt. Gebündelte Einkäufe und eine kundenorientierte Logistik sparen elka-Kunden Zeit und Geld. Das mittelständische Unternehmen beschäftigt über 230 Mitarbeitende aus 13 Nationen.

Weitere Informationen: www.elka-holzwerke.de

