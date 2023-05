Rückblick: elka auf der BAU2023

Die BAU2023 in München ist mit über 190.000 Besuchern erfolgreich zu Ende gegangen. Die elka-Holzwerke blicken auf eine spannende Woche zurück mit großem Interesse an den Holzprodukten des rheinland-pfälzischen Familienunternehmens.



Nachhaltigkeit und Wohngesundheit sind keine Nischen mehr, sondern im Mainstream angekommen. Der Klimaschutz geht uns alle an und die Baubranche steht mehr denn je in der Verantwortung sich zu wandeln.



Elka hat den Trend seit Langem erkannt und seine Produktion entsprechend ausgerichtet. Mit Fichtenholz aus regionalen Wäldern optimiert das Unternehmen seine Lieferketten und ist seit März 2023 Mitglied der Initiative „HOLZ VON HIER“.



Unter dem Motto „Innovative Partnerlösungen für gesundes Bauen und Wohnen“ konnte der Ökopionier gemeinsam mit namhaften Unternehmen zeigen, wie man im Zusammenspiel mit elka Holzwerkstoffplatten intelligente und ökologische Bausysteme ermöglichen kann, ohne auf Komfort und Ästhetik zu verzichten. Die Exponate waren das Herzstück des Messestandes und sorgten für viel Aufmerksamkeit beim Fachpublikum.



esb im Boden



Das Unternehmen CEMWOOD aus Magdeburg fertigt Trockenschüttungen aus Holzspänen mit einer mineralischen Ummantelung. Das sorgt für eine Verringerung der CO2-Last und eine erhöhte Wohngesundheit. Was passt dazu besser, als die wohngesunde esb Plus Holzwerkstoffplatte? Im Zusammenspiel mit der Trockenschüttung von Cemwood und einer Holzweichfaserplatte entsteht ein einzigartig wohngesunder und nachhaltiger Fußbodenaufbau.



esb in der Wand



CLAYTEC zeigte zwei Innenwandaufbauten mit elka esb Plus, CLAYTEC Lehmtrockenbauplatten und verschiedenen Oberflächengestaltungen, zB. der YOSIMA Lehm-Designputz oder die verarbeitungsfertige CLAYTEC Lehmfarbe in reinweiß.



esb in der Decke



Das Göttinger Unternehmen ArgillaTherm fertigt innovative Natur-Klimadecken zum Kühlen und Heizen in Systembauweise. Als Trägermaterial für die kompakten Lehmmodule nutzen die Entwickler seit 2020 esb Plus-Platten der elka Holzwerke. esb im Dach Das Exponat von pro clima zeigte einen Dachaufbau, bei dem die elka esb-Platte mit hoher austeifender Wirkung eingesetzt wurde. esb-Platten bieten die Möglichkeit der Verarbeitung als Unterdeckplatte N+F für den Dachbereich gemäß dem ZVDH-Regelwerk/Köln.



esb als Holzziegel „HomeBrick“



Die für Europa patentierten Holzziegel des Österreichers Lukas Karner, die alle erforderlichen baustatischen und bauphysikalischen Anforderungen erfüllen, bestehen aus hochwertigen esb PLUS-Platten und Naturholzplatten vita der elka-Holzwerke.