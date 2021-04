Für Neubau und Sanierung

Mit dem Bau einer Arztpraxis entstand jetzt ein ökologisch zukunftsweisendes Pilotprojekt in der österreichischen Steiermark: In nur sechs Wochen ließ der Allgemeinmediziner Dr. Mario Csiza neue Praxisräume errichten. Möglich wurde dies durch die Firma LUX Home GmbH, die in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Graz eine neuartige­ Holzziegel-Bauweise entwickelt hat. „Lego für Große“ nennt der Erfinder, Lukas Karner, das modulare Wand- und Deckensystem Luxbrick, das nicht nur effizient zu verarbeiten, sondern auch biologisch nachhaltig ist. Für ein wohngesundes Raumklima sorgen die hinterlüftete Wand- und Dachkonstruktion, eine optimale Wärme- und Schalldämmung wird durch Holzfasern erreicht, die nach den Installationsarbeiten eingebracht werden. So entstand binnen kürzester Zeit ein Praxisgebäude, das bei Bedarf erweiterbar und auch zu 90 Prozent recyclingfähig ist.



Perfekte Kombination aus umweltverträglichem Material und neuartiger Konstruktion



Die für Europa patentierten Holzziegel, die alle erforderlichen baustatischen und bauphysikalischen Anforderungen erfüllen, bestehen aus hochwertigen esb PLUS -Platten und Naturholzplatten vita der elka Holzwerke. Das Unternehmen aus dem Hunsrück bietet mit seinen umweltverträglichen, energieeffizienten Markenprodukten schon jahrzehntelang einen überdurchschnittlichen Qualitätsstandard und kommt daher nun auch beim innovativen Luxbrick zum Einsatz. Der Holzziegel wird aus hochwertigen emissionsarmen Holzwerkstoffplatten mit verarbeitungsfreundlichem MUF-Leim ohne Isocyanat gefertigt. Die Schadstoff-Freiheit ist für Lukas Karner ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl der Holzwerkstoffe:­ „Das Gütesiegel „Blauer Engel“ war mitentscheidend. Ebenso der hohe Anteil an VOCarmen Fichten-Frischholz und die höhere Dichte im Vergleich zu marktüblichen Holzwerkstoffplatten. Wegen der guten Haptik verwenden wir elka-Platten ebenso gerne auch im Innenausbau.“



Emissionsarm, 100 % Recyclingfähigkeit, Rückbau und Wiederverwendbarkeit



Die VOC-armen Fichtenholz-Platten esb PLUS beispielsweise garantieren Formaldehydemissionen unter 0,03 ppm und damit ein wohngesundes Raumklima. Dabei verarbeitet elka ausschließlich heimische Hölzer aus nachhaltiger, kontrollierter Forstwirtschaft. Dieses umweltbewusste Engagement ist in weltweit gültigen Standards nachgewiesen. ­Umweltsiegel wie etwa der „Blaue Engel“ und Zertifikate des Sentinel Haus Instituts (jeweils für esb PLUS und auf Wunsch auch für VITA Naturholzplatte Fichte) sowie auch das Holzwerkstoff-Siegel „Premium Qualität“ stehen für höchste technische und ökologische Qualität. Weiterhin liegt ein Gutachten (G-160-18-0004) des Deutschen Institutes für Bautechnik (DIBt) für die esb PLUS-Platte vor, die bereits 2017 mit dem IONIC AWARD und 2018 mit dem Materialpreis in Ökologie ausgezeichnet wurde.



Ebenso arbeitet elka als eines der ersten Unternehmen aus der Holzwerkstoff-Industrie seit 2015 mit dem Deutschen Institut für Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB) zusammen. Die esb PLUS-Platte trägt offiziell eine DGNB-Label-Zertifizierung. Die Naturholzplatte vita ist mit einer DGNB-Produktnummer im DGNB-Navigator gelistet.



„Nachhaltiges Bauen wird in den nächsten Jahren an ungeheurer Dynamik gewinnen, unseren Lebensstil & Wertesystem verändern. elka Holzwerke hat sich für Umwelt – und Klimaschutz schon immer beispielhaft engagiert, was letztlich durch die gesellschaftlichen Entwicklungen mit bestätigt wird,“ freut Dagmar Hilden-Kuntz, Marketingleitung des Unternehmens.



Kreative Lösungen einfach umgesetzt



elka ist nicht nur führend was die Materialqualität angeht, sondern auch in dem Naturdesign. Die emissionsarme VITA Naturholzplatte Fichte – unter anderem auch Bestandteil des Holzziegels Luxbrick - wurde bereits 2018 mit dem German Design Award ausgezeichnet. Lukas Karner ist von der Oberflächenoptik ebenfalls begeistert und nutzt die elka-Platten gerne als gestalterische Elemente in der Objektplanung.



Unabhängig, ob Neubau, Ausbau oder Sanierung – elka-Produkte vereinen sämtliche Eigenschaften des modernen Holzbaus und stehen damit für alle zeitgemäßen Anforderungen in Bezug auf Qualität, Nachhaltigkeit und einfache Verarbeitung.

