Elka-Holzwerke setzen Maßstäbe: Erster Elektro-LKW revolutioniert regionale Logistik

Im März dieses Jahres konnte das elka-Logistik-Team ein neues Mitglied in ihrer LKW-Flotte begrüßen: den Volvo FH Electric. Dieser elektrische Lastkraftwagen wird für die Auslieferung von Holzprodukten innerhalb eines Radius von etwa 100 Kilometern eingesetzt. Die Entscheidung, auf Elektroantrieb umzusteigen, unterstreicht das Engagement des Unternehmens für eine nachhaltige Zukunft.



In einer Zeit, in der der Klimawandel drängender wird und Unternehmen zunehmend Verantwortung für ihre ökologischen Auswirkungen übernehmen müssen, haben die elka-Holzwerke in Morbach einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Der Volvo FH Electric, der seit März in ihrem Fuhrpark im Einsatz ist, repräsentiert eine Verpflichtung zur Reduzierung von Emissionen und zur Förderung umweltfreundlicher Transportlösungen.



"Wir sind stolz darauf, Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit zu sein", erklärt Geschäftsführer Gerd Michael Lersch. "Die Integration von Elektrofahrzeugen in unseren Betrieb ist ein wichtiger Schritt in unserem Transformationskonzept, um unsere CO2-Bilanz zu verbessern und gleichzeitig unseren Kunden weiterhin einen effizienten und zuverlässigen Service zu bieten."



Der Volvo FH Electric bietet nicht nur eine saubere Alternative zu herkömmlichen Dieselfahrzeugen, sondern auch eine praktische Lösung für die regionalen Transportbedürfnisse der elka-Holzwerke. Mit seinem Aktionsradius von 100 Kilometern ist der 40-Tonnen-Elektro-LKW ideal für Lieferungen innerhalb des regionalen Netzwerks des Unternehmens. Ein positiver Nebeneffekt ist dabei, dass die E-LKW in Deutschland von der Maut befreit sind.



"Unser Ziel ist es, die Klimawende aktiv mitzugestalten", betont Lersch. "Durch die Integration von Elektrofahrzeugen in unseren Betrieb können wir unseren Beitrag zur Reduzierung der Umweltbelastung leisten und gleichzeitig eine effiziente Lieferkette aufrechterhalten. "



Die Einführung des Volvo FH Electric ist ein Baustein des Transformationskonzepts der elka-Holzwerke. Das Unternehmen plant, seine Flotte weiter zu elektrifizieren und innovative Technologien zu nutzen, um den ökologischen Fußabdruck seiner Transportaktivitäten weiter zu minimieren. Im PKW-Bereich werden bereits mehrere Elektrofahrzeuge eingesetzt. Ziel ist es, die CO2-Emissionen des Unternehmens bis 2033 um 40% zu senken.



