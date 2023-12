Schwerin vor 373 Jahren - Eine Zeitreise in die Vergangenheit bei EDITION digital

Alles fängt ganz normal an. Noah und Joshua, zwei dunkelhäutige Schweriner Jungen im Alter von zehn und sieben Jahren und Schüler der vierten und der zweiten Klasse, wollen eigentlich nur ein spannendes Petermännchen-Buch in die Stadtbibliothek zurückbringen. So beginnt das neue Kinderbuch „“ der Autorin und Verlegerin, das bei EDITION digital als Imprint desin Bad Salzdetfurth erscheint. Aber dann geschieht Sonderbares: Denn plötzlich fängt dieses Buch an zu leuchten, zu blinken und zu singen und präsentiert ihnen einen Zauberspruch zu einer Zeitreise in das Jahr 1650, als Schwerin noch ringsum von Wasser und einer Stadtmauer umgeben war. Und bei allen Bedenken haben die beiden Jungen große Lust auf einen solchen abenteuerlichen Ausflug und kommen im Schwerin des Jahres 1650 an, als die Stadt noch fast so aussah wie auf einer berühmten Ansicht nach Matthäus Merian. Sie wollen sich alles genau anschauen. Die beiden ebenso neugierigen wie mutigen Jungen ahnen aber noch nicht, in welche abenteuerlichen und gefährlichen Situationen sie in der Vergangenheit geraten werden – wobei sie auch Hilfe von Petermännchen höchstpersönlich bekommen. So treffen sie eine arme Familie mit vielen Kindern, müssen eine Hexenverbrennung miterleben und gleich mehrfach vor bewaffneten Stadtwächtern flüchten, kommen aber dann doch ins Verlies und lernen – da sie für die Leute des Jahres 1650 überraschend lesen, schreiben und rechnen können – sogar Herzog Adolph Friedrich kennen, der sie einem strengen Verhör unterzieht. Und wieder werden sie eingesperrt. Werden sie jemals wieder ins Jahr 2023 zurückkehren können? Im letzten Abschnitt findet sich auch ein Vorschlag für eine ausführliche Wanderung durch die Schweriner Innenstadt, bei der man sich in das Jahr 1650 hineinträumen und vielleicht sogar die Geräusche der Vergangenheit hören kann … Buch, E-Book und Hörbuch sind untersowie im stationären und Online-Buchhandel erhältlich.Gisela Pekrul, die Anfang nächsten Jahres ihren 80. Geburtstag feiern kann, wurde am 10. Februar 1944 in Wolteritz im Kreis Delitzsch geboren. Nach dem Schulbesuch in Wolteritz und Rackwitz absolvierte sie von 1960 bis 1963 eine Berufsausbildung mit Abitur im VEB Chemische Werke Buna und studierte danach an der Karl-Marx-Universität in Leipzig mit einem Abschluss als Diplommathematikerin. Von 1968 bis 2006 lebte sie in Schwerin, seit 2007 in Godern, das 2011 von Pinnow eingemeindet wurde. Zu DDR-Zeiten arbeitete sie als Problemanalytikerin, Programmiererin und Bereichsleiterin EDV. Nach 1989 gab sie Computerlehrgänge für Arbeitslose und war 1993 und 1994 selbst arbeitslos. 1994 gründete sie gemeinsam mit ihrem ältesten Sohn Sören den Verlag EDITION digital, der noch im selben Jahr die erste CD-ROM über Mecklenburg-Vorpommern herausbrachte. Erst vor kurzem hatte Pekrul, die vier Söhne, sechs Enkel und einen Urenkel hat, den Teil der gedruckten Produkte ihres Verlags an den „Geschichtlichen Büchertisch“ von Ralf Jordan verkauft. Die E-Books und digitalen Hörbücher bleiben weiter in ihrer Regie.Gisela PekrulVon 2023 nach 1650: Eine unglaubliche Reise der Schweriner BrüderISBN 978-3-96521-974-8EDITION digital, Imprint des Geschichtlichen Büchertischs144 Seiten, 12,90 €