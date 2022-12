Adventskalender: „Tod im Pfaffenteich, auf dem Dreesch und in der Grotte. 3 Schwerin-Krimis mit Nora Graf“ von Christiane Baumann

Jeden Tag ein anderes E-Book kostenlos zu haben – das ist die Idee hinter dem Adventskalender von, den der kleine Verlag aus Godern nahe der Landeshauptstadt pünktlich am 1. Dezember startet. Zu sehen ist das jeweilige Aktionsangebot neben der eigenen Verlags-Homepage edition-digital.de auch auf verschiedenen sozialen Medien wieund. Und als Medienpartnerschaft mit derkann man sich auch dort informieren. Die gedruckten Bücher gibt es bei Hugendubel am Schweriner Marienplatz zu kaufen.Nora Graf ist eine toughe Kriminalhauptkommissarin – selbstbewusst und erfolgreich. Als sie jedoch in Berlin einen Fehler gemacht haben soll, wird sie in ihre Geburtsstadt Schwerin strafversetzt. Aber auch in der Landeshauptstadt gibt es für sie genug tun. Die Fälle reichen für mindestens drei spannende regionale Kriminalromane, in denen auch Nora Graf selbst in heftige Schwierigkeiten kommt. Das E-Book vereint die Bücher „Die Tote im Pfaffenteich“, „Die toten Mädchen vom Dreesch“ und „Verhängnis in der Grotte“.978-3-95655-785-9, 978-3-95655-943-3, 978-3-96521-240-4 (Buch), 978-3-96521-794-2 (E-Book), 966 SeitenE-Book am 16.12.2022 kostenlos