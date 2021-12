Adventskalender: „Leben, was sonst“ von Gabriele Berthel (Texte) und Helga Kaffke (Porträts). Am 19.12. kostenlos

Jeden Tag ein anderes E-Book kostenlos zu haben – das ist die Idee hinter dem Adventskalender von EDITION digital , den der kleine Verlag aus Godern nahe der Landeshauptstadt pünktlich am 1. Dezember startet. Zu sehen ist das jeweilige Aktionsangebot neben der eigenen Verlags-Homepage edition-digital.de auch auf verschiedenen sozialen Medien wieund. Und als Medienpartnerschaft mit derkann man sich auch dort informieren.Anzuklopfen an der Mitte des Menschen – das ist die Absicht der Texte von Gabriele Berthel, der Schriftstellerin. Ihre Verse sind spröde, rau, poetisch. Helga Kaffke, die Malerin, ist eine Meisterin des Porträts. Beide hatten nach ihrer Zeit in Schwerin ihren Lebensmittelpunkt zunächst in Frankreich gesucht und ihn seit der Jahrtausendwende an der nordwestlichen Küste von Irland gefunden, in Mayo. Dort wurden sie sesshaft, heirateten, arbeiteten. Dort starb Helga Kaffke im Winter 2017.ISBN 978-3-96521-021-9, 84 SeitenE-Book am 19.12.2021 kostenlos