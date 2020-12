Adventskalender: "Humor an der Uni" von Claus Göbel und "Winter in Deutschland. Kein Märchen" von Manfred Kubowsky

Jeden Tag ein anderes E-Book kostenlos zu haben – das ist die Idee hinter dem Adventskalender von EDITION digital , den der kleine Verlag aus Godern nahe der Landeshauptstadt pünktlich am 1. Dezember startete. Zu sehen ist das jeweilige Aktionsangebot neben der eigenen Verlags-Homepage edition-digital.de auch auf verschiedenen sozialen Medien wieund. Und als Medienpartnerschaft mit derkann man sich auch dort informieren.Wussten Sie eigentlich schon, dass sich auch in Deutschland eine Wissenschaft des Humors entwickelt? Und dass es hierzulande sogar ein entsprechendes „Deutsches Institut für Humor“ gibt. Und das ist kein Witz. Es wurde 2005 in Leipzig gegründet. Das Thema von Prof. Dr. Claus Göbel aber ist der „akademische Humor“. Die Anregung dazu bot das Studium teils älterer studentischer Bergfest- und Abschlusszeitungen. Gesammelt hat er unter anderem Anekdoten, Glossen, Episoden, Sprüche, Versprecher, gewollte und ungewollte Zweideutigkeiten und sogar einige ausgewählte Professorenwitze. Viel Spaß.ISBN 978-3-95655-860-3, 88 SeitenE-Book am 12.12.2020 kostenlosCaput I: Im traurigen Monat November war’s,/Neunzehnhunderachtzigundneun,/ da wollten die Leute im östlichen Lande/gern westliche Leute sein./Schon hundertfünfzig Jahre lang/hatten die Deutschen Revolutionen geübt,/doch es klappte nie, die Obrigkeit/hat Revolutionen nicht richtig geliebt. Kommt Ihnen das nicht irgendwie bekannt vor? Ist aber nicht von Heinrich Heine, sondern von dem früheren Eulenspiegel-Autor Manfred Kubowsky und eine vergnüglich-scharfe Satire.ISBN 978-3-931646-77-6, 102 SeitenE-Book am 13.12.2020 kostenlos