Adventskalender: „Der Kuckuck im Auto“ von Brigitte Birnbaum. Sechs Geschichten und ein Märchen. Am 22.12. kostenlos

Jeden Tag ein anderes E-Book kostenlos zu haben – das ist die Idee hinter dem Adventskalender von, den der kleine Verlag aus Godern nahe der Landeshauptstadt pünktlich am 1. Dezember startet. Zu sehen ist das jeweilige Aktionsangebot neben der eigenen Verlags-Homepage edition-digital.de auch auf verschiedenen sozialen Medien wieund. Und als Medienpartnerschaft mit derkann man sich auch dort informieren. Das gedruckte Buch gibt es bei Hugendubel am Schweriner Marienplatz zu kaufen.Tatsache! Kaum zu glauben! „Unser Auto hat einen Vogel!“, stellen Anna-Marie und Sven fest. Wie ihn vertreiben? Sie wollten doch mit Mama und Papa zur Oma fahren. Oder etwa nicht? Auch in den anderen Texten dieses Kinderbuchs ist Abenteuerliches, Aufregendes und Märchenhaftes zu erleben. So ist Netti, die Schwester von Nieles, davon überzeugt, dass Bücher zaubern können. Sie hat es schon ein paar Mal erlebt.978-3-95655-879-5 (Buch), 978-3-95655-869-6 (E-Book), 56 SeitenE-Book am 22.12.2022 kostenlos