mysleepmask Schlafmaske jetzt im Netto-Regal

Für eine tiefe Entspannung: mysleepmask vereint Ruhe, Dunkelheit und Kühlung in einer bequemen, kopfumfassenden Schlafmaske

Medizinprodukt aus weicher Bio-Baumwolle, inklusive Ohrstöpsel, Gelpads und einem Aufbewahrungsbeutel

2x Ohrstöpsel und 2x Gelpad

Maschinenwaschbar bei 30°

Auch für Personen mit Migräne und Kopfschmerzen geeignet

Erhältlich in den Größen S/M und L/XL

Die mysleepmask Schlafmaske ermöglicht erholsamen Schlaf in vollkommener Dunkelheit. Der Vorteil: Dank ihrer kopfumschließenden Form und dem blickdichten Material schirmt sie Licht zu 100 Prozent ab. Wer sich auch von akustischen Reizen isolieren möchte, der kann zusätzlich die Ohrstöpsel verwenden. Für hohen Tragekomfort sorgen das Material aus weicher Bio-Baumwolle, die Schaumstoffpolster an den Ohren sowie herausnehmbare Gelpads im Stirn- und Nackenbereich, die nach Belieben gekühlt oder erwärmt werden können. Die mysleepmask Schlafmaske kann bei Migräne und Kopfschmerzen Linderung verschaffen und richtet sich an alle, die Wert auf einen erholsamen Schlaf legen. Ab sofort gibt es den Deal zum Angebotspreis vonEuro bei Netto.Das Konzept der TV-Show: Kreative Köpfe versuchen mit Ideenreichtum und einer großen Portion Mut, die Investorinnen und Investoren von ihrer Produkterfindung oder Dienstleistung zu überzeugen. Ziel ist die heißbegehrte Finanzspritze und das Know-how, die den jungen Unternehmen und ihren innovativen Geschäftsideen das Durchstarten ermöglichen. Direkt im Anschluss an die Sendungen sind die Löwen-Deals von Investor Ralf Dümmel exklusiv bei Netto im Online-Shop und ab dem Folgetag in den bundesweit 4.260 Netto-Filialen* erhältlich.Die Zusammenarbeit mit Netto Marken-Discount bietet den Start-Ups die Chance, ihre Produkte in einem flächendeckenden Netto-Filialnetz und im Online-Shop zu verkaufen und somit mehr als 21 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher zu erreichen., so Investor Ralf Dümmel.Mit rund 5.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. Neben Nahrungsmitteln verkauft das Handelsunternehmen in seinen Filialen und im Online-Shop www.netto-online.de eine große Auswahl an Non-Food-Artikeln bekannter Marken und Eigenmarken. Zudem bietet Netto seinen Kundinnen und Kunden jede Woche zahlreiche Aktionsartikel im Food- und Nonfood-Segment an, die jeweils von montags bis samstags bzw. donnerstags bis samstags gültig sind.*ausgenommen sind Netto City-Filialen