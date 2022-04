fairtye Haargummis jetzt bei Netto Marken-Discount

Schonend zu Haar und Umwelt

Aus nachwachsenden Rohstoffen wie Bio-Baumwolle und Naturkautschuk

Für alle Haartypen geeignet

Elastisch und dehnbar – für vielseitige Frisuren mit starkem Halt

Scrunchies erhältlich in: schwarz, mint, grau und rosa (grau und rosa nur online)

Haargummis (3er-Set) erhältlich in: schwarz, braun, rosa

Die fairtye** Haargummis und Scrunchies sind das ideale Haaraccessoire für jeden Tag. Neben ihrem minimalistischen Design überzeugen sie auch durch den Verzicht auf Metall- und Plastikbestandteile - so schonen sie gleichzeitig Haare und Umwelt. Besonderes Merkmal: Die Produkte von fairtye sind aus nachwachsenden Rohstoffen wie Bio-Baumwolle und Naturkautschuk hergestellt. Die Haargummis und Scrunchies von fairtye sind elastisch und dehnbar, sodass sie jeder Frisur einen starken Halt geben. Ab sofort gibt es den Deal zum Aktionspreis vonEuro bei Netto.Das Konzept der TV-Show: Mutige Erfinder stellen sich finanzstarken Investoren, um sie von ihren Produktinnovationen oder Dienstleistungen zu überzeugen. Das Ziel: Die finanzielle Starthilfe und die Erfahrung, die den jungen Unternehmen die Umsetzung ihrer Geschäftsidee ermöglichen. Ab Anfang April gibt es die Löwen-Deals von Investor Ralf Dümmel exklusiv bei Netto im Online-Shop und ab dem Folgetag in den bundesweit 4.260 Netto-Filialen*.Dank der Zusammenarbeit mit Netto Marken-Discount können die jungen Unternehmen von einem flächendeckenden Filialnetz und dem reichweitenstarken Netto Online-Shop profitieren. Gründerinnen und Gründer können somit mehr als 21 Millionen Verbraucherinnen und Verbrauchern von ihren löwenstarken Produkten überzeugen., so Investor Ralf Dümmel.Mit rund 5.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. Neben Nahrungsmitteln verkauft das Handelsunternehmen in seinen Filialen und im Online-Shop www.netto-online.de eine große Auswahl an Non-Food-Artikeln bekannter Marken und Eigenmarken.*ausgenommen sind Netto City-Filialen**Nach der Aufzeichnung benannte sich das Startup um: Aus FAIRHAIR wurde fairtye!