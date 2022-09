Städtische Gewerbeflächen gesucht: Netto Marken-Discount baut Filialnetz aus

Netto-Strategie: qualifizierte Nahversorgung durch Vielfalt und Qualität

Überzeugendes Konzept: Vorteil für Städte und Gemeinden

Gesucht: Standorte mit Verkaufsflächen von 500 – 1.200 qm

Neben den bisher geplanten Erweiterungen und Modernisierungen der bestehenden Netto-Filialen sollen zukünftig zusätzliche Standorte erschlossen werden, um den bundesweiten Expansionskurs weiter voranzutreiben.Als qualifizierter Nahversorger und Partner für Städte und Gemeinden ist Netto bundesweit auf der Suche nach Verkaufsflächen mit einer Idealgröße von bis zu 1.200 qm, vorzugsweise in integrierten Lagen. Netto setzt dabei auf flexible und individuelle Filialkonzepte. Für die klassische freistehende Filiale sucht das Handelsunternehmen Grundstücke mit einer Fläche ab 4.500 qm, die Platz für eine Verkaufsfläche von 800 bis 1.200 qm und mindestens 60 ebenerdige Parkplätze bietet. Beim innerstädtischen City-Konzept setzt Netto auf Stadtlagen ab 500 qm Verkaufsfläche und einer zugänglichen Möglichkeit für die Warenanlieferung. Das Netto-Filial-Konzept bietet zudem auch die Chance, individuelle Standortgegebenheiten zu berücksichtigen und verschiedene Nutzungsmöglichkeiten zu integrieren, wie beispielsweise Kombi-Centren, Mixed-Use-Konzepte, Fachmarktzentren oder Wohn-Gewerbe-Objekte.Städte und Gemeinden profitieren von einer Stärkung der Infrastruktur und einer Aufwertung des Umfelds sowie von Arbeitsplätzen vor Ort. Für die Sortimentsausrichtung sowie die Logistikprozesse sind Klimaschutz und Nachhaltigkeit für Netto wichtige Faktoren, die auch bei der Standortgestaltung berücksichtigt werden. Sowohl bei Neuobjekten als auch bei der Modernisierung von Bestandsobjekten spielen ressourcenschonendere Baustandards und nachhaltigere Energie-, Klima- und Lichtkonzepte eine wichtige Rolle., sagt Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Netto Marken-Discount.Mit rund 5.000 Artikeln verfügt Netto über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft, die sich jeweils zur Hälfte aus Markenartikeln sowie den Netto-Eigenmarken zusammensetzt. Der Fokus liegt dabei besonders auf Frische, Qualität und Regionalität. Eine große Sortimentsvielfalt an Obst, Gemüse, Molkereiprodukten, Fleisch und Wurstwaren sowie Brot und Backwaren bietet wöchentlich mehr als 21 Millionen Kundinnen und Kunden eine optimale Nahversorgung zu günstigen Preisen.