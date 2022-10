Spielerisch sparen: Mit der Netto-App auf Bonusjagd

Netto-App: Exklusive Spar-Vorteile sichern

Mit jedem Einkauf noch mehr sparen: Mit der neuen Netto-App-Bonusjagd ermöglicht der Lebensmittelhändler seinen Kundinnen und Kunden spielerisch beim Filialeinkauf zu sparen. Die Netto-App ermöglicht diese zusätzliche Spar-Offensive: Als mobiler Einkaufsbegleiter bietet die App aktuelle Angebote, digitale Prospekte, Rabattaktionen und ab dem 1. Oktober die Netto-App-Bonusjagd. Mit der neuen Funktion werden Einkaufswerte gesammelt und ab bestimmten Beträgen exklusive Bonus-Coupons freigeschaltet.



Mehr als nur ein Update!



Künftig wird es in der Netto-App ein neues Icon in der Menüleiste geben: ein kleiner Pokal. Dahinter verbirgt sich die Netto-App-Bonusjagd. Registrierte Kundinnen und Kunden können durch Klick auf das Icon sehen, wann die nächste Bonusjagd startet. Ist es so weit, heißt es Netto-App beim Filialeinkauf vorzeigen, Einkaufsbeträge sammeln, Bonus-Coupons freischalten und bei den nächsten Einkäufen zusätzlich sparen. Wer die Netto-App bei jedem Einkauf verwendet, schaltet im Laufe des Monats die einzelnen Stufen frei und erhält exklusive Bonuscoupons. Die erste Bonusjagd startet Anfang Oktober. Also App kostenlos herunterladen, registrieren und exklusive Rabatte sichern!



Die Netto-App



Eine App, viele Vorteile: Die Netto-App bietet ein Rundum-Paket für einen schnellen und günstigen Einkauf in der Netto-Filiale. Mit der App kann mobil bezahlt, exklusive Spar-Coupons eingelöst sowie DeutschlandCard Punkte gesammelt und gegen Punkte-Gutscheine eingetauscht werden.