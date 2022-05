Schnell und ausgewogen: 3-Minuten Gerichte von Hans Ranke - jetzt bei Netto Marken-Discount

Vollwertige Mahlzeit aus Hülsenfrüchten – Linsen und Kichererbsen-Couscous

Sättigende Ballaststoff- und Proteinquelle

Ohne künstliche Zusätze und Geschmacksverstärker

Einfach in der Schale zubereiten, in etwa drei Minuten servierbereit

Umweltbewusst: Mit zertifiziert kompostierbarer** Schale und recyclebarer Siegelfolie

100% Bio und Vegan

Kein Zeitstress mehr beim Kochen: Einfach heißes Wasser in die Schale füllen, umrühren und mindestens drei Minuten aufquellen lassen – fertig ist das Essen. Doch neben der schnellen Zubereitung überzeugen die Produkte von Hans Ranke auch mit einer umweltschonenden Verpackung. Die Schale ist kompostierbar** und die Siegelfolie recyclebar. Außerdem werden keine künstlichen Zusätze und Geschmacksverstärker verwendet. Die Gerichte in Bio-Qualität sind zudem vegan. Ab sofort gibt es die sättigenden ballaststoff- und proteinreichen Gerichte von Hans Ranke zum Aktionspreis von jeEuro bei Netto.Das Konzept der TV-Show: Mutige Erfinder stellen sich finanzstarken Investoren, um sie von ihren Produktinnovationen oder Dienstleistungen zu überzeugen. Das Ziel: Die finanzielle Starthilfe und die Erfahrung, die den jungen Unternehmen die Umsetzung ihrer Geschäftsidee ermöglichen. Ab Anfang April gibt es die Löwen-Deals von Investor Ralf Dümmel exklusiv bei Netto im Online-Shop und ab dem Folgetag in den bundesweit 4.260 Netto-Filialen*.Dank der Zusammenarbeit mit Netto Marken-Discount können die jungen Unternehmen von einem flächendeckenden Filialnetz und dem reichweitenstarken Netto Online-Shop profitieren. Gründerinnen und Gründer können somit mehr als 21 Millionen Verbraucherinnen und Verbrauchern von ihren löwenstarken Produkten überzeugen., so Investor Ralf Dümmel.Mit rund 5.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. Neben Nahrungsmitteln verkauft das Handelsunternehmen in seinen Filialen und im Online-Shop www.netto-online.de eine große Auswahl an Non-Food-Artikeln bekannter Marken und Eigenmarken.*ausgenommen sind Netto City-Filialen**nach DIN 13432***Hans Ranke Trockenmischung Steinpilz-Chili, Mediterran, Curry-Mango je 100g / 4,99 Euro