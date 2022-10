Sanfter Nasenhaartrimmer „Silkslide Pro“ – jetzt bei Netto Marken-Discount

Schmerzfreie Nasenhaar-Rasur

Wiederverwendbar: abwaschen, abtrocknen und fertig

Ohne Batterien und Strom

Qualitätsklingen aus Solingen

Im Handumdrehen nasenhaarfrei

Schnell, sanft und präzise – der Nasenhaartrimmer von Gründer Alexander Weese sorgt für eine angenehme Nasenhaar-Rasur. Da der Silkslide Pro ohne Batterien und Strom funktioniert, lässt er sich jederzeit bequem nutzen. Durch die Qualitätsklingen aus Solingen ist der hochwertige Rasierer mehrfach wiederverwendbar. Einfach abwaschen, abtrocknen und schon kann wieder rasiert werden. Ab sofort gibt es den Silkslide Pro Nasenhaartrimmer fürbei Netto Marken-Discount.Das Konzept der TV-Show: Mutige Erfinderinnen und Erfinder stellen sich finanzstarken Investoren, um sie von ihren Produktinnovationen oder Dienstleistungen zu überzeugen. Das Ziel: Die finanzielle Starthilfe und die Erfahrung, die den jungen Unternehmen die Umsetzung ihrer Geschäftsidee ermöglichen. Ab Ende August gibt es die Löwen-Deals von Investor Ralf Dümmel exklusiv bei Netto im Online-Shop und ab dem Folgetag in den bundesweit 4.280 Netto-Filialen*.Durch die Kooperation mit Netto Marken-Discount profitieren die jungen Unternehmen von einem flächendeckenden Filialnetz und dem reichweitenstarken Netto Online-Shop. Gründerinnen und Gründer können somit mehr als 21 Millionen Verbraucherinnen und Verbrauchern von ihren löwenstarken Produkten überzeugen., so Investor Ralf Dümmel.Mit rund 5.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. Neben Nahrungsmitteln verkauft das Handelsunternehmen in seinen Filialen und im Online-Shop www.netto-online.de eine große Auswahl an Non-Food-Artikeln bekannter Marken und Eigenmarken.*ausgenommen sind Netto City-Filialen