Ran an den Grill! Netto Marken-Discount startet mit großer Auswahl in die Grillsaison

Grill-Kampagne bei Netto

Ob vegan, vegetarisch oder doch klassisch mit Bratwurst und Steak: Sobald die Temperaturen steigen, wird gegrillt – 97 Prozent der Deutschen heizen den Grill gerne an*. Passend dazu startet Netto Marken-Discount seine jährliche Grill-Kampagne und bietet Kundinnen und Kunden alles, was das Grill-Herz begehrt. Von den Grill-Klassikern, wie zum Beispiel Bratwürstchen, bis zu pflanzlichen Alternativen ist für Alle etwas dabei. Und das Beste: Die Auswahl ist nicht nur besonders vielfältig, sondern bietet hochwertige Qualität zum kleinen Preis.



Mit der diesjährigen Grill-Kampagne beweist Netto Marken-Discount, dass beim gemeinsamen Grillen jeder auf seinen Geschmack kommt – und das zu günstigen Preisen. Ob Fleisch aus deutscher Erzeugung, Fisch, vegane Burger, Grillgemüse oder Salate – das große Sortiment von Netto bringt den Grill-Genuss in jeden Garten und auf jeden Balkon. Passende Getränke sowie weitere Grill-Utensilien, wie zum Beispiel den richtigen Smoker aus dem Netto Online-Shop, runden das günstige Grill-Erlebnis ab.



„Viele unsere Kundinnen und Kunden fiebern der Grillsaison entgegen. Mit unserer Grill-Kampagne kommunizieren wir auf verschiedenen Kanälen unsere Auswahl und setzen dabei den Fokus auf (vegane sowie vegetarische) Vielfalt und Preisattraktivität“, so Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Netto Marken-Discount.



So überzeugen die Netto-Eigenmarkenprodukte neben der Sortimentsvielfalt durch Qualität und Preis: Netto bietet seinen Kundinnen und Kunden Grill-Produkte im günstigen Preiseinstiegssegment, Bio-zertifizierte Artikel sowie heimische Spezialitäten zu günstigen Preisen. Das Handelsunternehmen legt den Fokus auf Fleisch aus deutscher Erzeugung. Mit der großen Auswahl veganer und vegetarischer Lebensmittel sowie den Bio-Produkten der Netto-Eigenmarke BioBio ermöglicht Netto seinen Kundinnen und Kunden einen nachhaltigeren Grill-Genuss. Zusätzliches Umweltplus: Mit den FSC-zertifizierten Holzkohle-Briketts und der Grillkohle der Netto-Eigenmarke BEST of BBQ können Fleisch und Gemüse ganz bewusst genossen werden.



Kundenansprache: Die Grill-Kampagne wird von zahlreichen Kommunikationsmaßnahmen online und offline begleitet. Neben Aufstellern, Plakaten und Schaukästen in den Filialen, werden Kundinnen und Kunden auch mit Handzetteln und Großflächen-Werbung informiert. Online findet die Kampagne auf der Website und auf den Social-Media-Kanälen von Netto Marken-Discount statt.



*Quelle: POSpulse, 2019