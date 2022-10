Prominenter Kasseneinsatz: Marlene Lufen an Kölner Netto-Kasse

Ehrenamtliches Engagement: Moderatorin Marlene Lufen motiviert an Netto-Kasse zum Spenden für regionale Vereine

Kasseneinsatz: Am 20. Oktober in Kölner Netto-Filiale

Spendenaktion: Kassen- und Pfandspenden für regionale, gemeinnützige Vereine

Marlene Lufen, die sich auch privat als Schirmherrin für einen regionalen Sportverein engagiert, machte in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal bei einem Kasseneinsatz auf die Netto-Spendenaktion aufmerksam.so die Moderatorin.ergänzt Christina Stylianou, Leiterin der Netto-Unternehmenskommunikation.Netto Marken-Discount ermöglicht seinen Kundinnen und Kunden, 13 Wochen lang beim Einkauf gemeinnützige Vereine aus ihrer Umgebung zu unterstützen: Seit dem 05. September bis zum 03. Dezember können sie den Einkaufsbetrag an der Kasse einfach auf den nächsten 10-Cent-Betrag aufrunden oder den Wert ihres Pfandbons spenden. Zusätzlich verdoppelt Netto Marken-Discount drei Mal die tagesaktuellen Kundenspenden: Als Nächstes wird der Lebensmittelhändler am 04. November die Kassen- und Pfandspenden verdoppeln.Mit dem Wunsch „Einfach aufrunden“ unterstützen Kundinnen und Kunden an den Netto-Kassen bei jedem Einkauf mit 1 bis 10 Cent ihren teilnehmenden Verein vor Ort. Zudem kann der Wert des Pfandbons in allen Netto-Filialen im Aktionszeitraum bis zum 03. Dezember an die regionalen Vereine gespendet werden. Im Anschluss unterstützt Netto mit den bundesweiten Kassen- und Pfandspenden bis 28. Januar die Tafeln Deutschland. Zahlreiche prominente Unterstützer haben sich bereits ehrenamtlich für die Netto-Spendeninitiative eingesetzt, wie zum Beispiel Thomas Gottschalk an einer süddeutschen Netto-Kasse.Neben den Tafeln unterstützt Netto vom 05. Dezember bis zum 27. Januar im Raum Regensburg mit rund 30 Filialen zudem den „Verein zur Förderung krebskranker und körperbehinderter Kinder VKKK Ostbayern e.V.“.