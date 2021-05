Netto startet bundesweite Grill-Kampagne mit Steffi Jones

Bei Netto ist Grillen Frauensache: Darum ist Steffi Jones das Gesicht für die große Grill-Kampagne. Die ehemalige Nationalspielerin wird dieses Jahr zu den Spielen der Europameisterschaft den Grill anschmeißen – und das für wöchentlich 21 Millionen Netto-Kundinnen und -Kunden. Die gebürtige Frankfurterin blickt auf eine lange und erfolgreiche Karriere im Profi-Frauen-Fußball zurück. Zu einem Fußballspiel gehört für sie Grillen dazu. „“, so Steffi Jones.Für die ehemalige Spielerin und Trainerin ist soziales Engagement selbstverständlich. Ein Einsatz, der verbindet: Soziales Engagement ist auch bei Netto Marken-Discount ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur. Im Rahmen des Netto-Spendenkonzeptes setzt sich das Unternehmen für benachteiligte Kinder und Jugendliche ein. Dabei erhält das Unternehmen am Kindertag Unterstützung von Steffi Jones. Mit einem ehrenamtlichen einstündigen Einsatz an der Kasse wird sie am 1. Juni Kundinnen und Kunden in einer Düsseldorfer Filiale motivieren, für benachteiligte Kinder zu spenden. Die Kundenspenden an Kassen- und Pfandautomaten kommen wechselnden Netto-Spendenpartnern und somit sozialen Projekten zugute. Bis zum 26. Juni gehen die Kundenspenden komplett an den langjährigen Netto-Nachhaltigkeitspartner, die Peter Maffay Stiftung.*Ab 15. Mai 2021 um 21:00 Uhr abrufbar.