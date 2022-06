Netto-Spendeninitiative unterstützt Bärenherz Stiftung

Engagement im Raum Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen

.

• 13 Wochen: vom 7. Juni bis zum 3. September 2022

• Einfach mitmachen: aufrunden an der Kasse oder Pfandbon spenden

• Überregionales Engagement: Netto unterstützt bundesweit 20 überregionale Hilfsorganisationen



Erstmals ermöglicht Netto Marken-Discount mit seiner Spendeninitiative 13 Wochen lang die zeitgleiche Unterstützung von 20 überregionalen Hilfsorganisationen in Deutschland: In rund 260 Netto-Filialen in Teilen von Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen steht die Bärenherz Stiftung als Spendenpartner im Fokus der Aktion. Der Lebensmittelhändler gibt damit seinen Kundinnen und Kunden die Chance, sich vom 7. Juni bis zum 3. September 2022 an der Kasse oder am Pfandautomaten für die Bärenherz Stiftung zu engagieren.



Die Bärenherz Stiftung unterstützt Einrichtungen für Familien mit Kindern, die unheilbar erkrankt sind und eine geringe Lebenserwartung haben, darunter das Kinderhospiz Bärenherz in Wiesbaden. Dieses Hospiz bietet schwerkranken Kindern und Jugendlichen mit geringer Lebenserwartung vom Säuglings- bis ins junge Erwachsenenalter einen Platz an. Hier finden betroffene Familien Beratung, qualifizierte Pflege, liebevolle Betreuung, Entlastung und Trost, von der Diagnose bis hin zum Tod des Kindes und darüber hinaus. Zudem haben Eltern die Möglichkeit, an einem Ort, dem „Lebenswäldchen“ am Stadtrand von Wiesbaden, einen Baum für ihr verstorbenes Kind zu pflanzen.



"Ein Kinderhospiz bietet eine Herberge, die Schutz, Geborgenheit und Sicherheit gibt für Familien, deren Kind lebensverkürzend und unheilbar erkrankt ist. Die Bärenherz Stiftung unterstützt solche Einrichtungen“, so Anja Eli-Klein, Geschäftsführerin Bärenherz Stiftung „Wir wollen mit unserer Spendeninitiative ein solidarisches Miteinander für unsere Kundinnen und Kunden erleichtern: Mit den Kassen- und Pfandspenden unterstützen wir 13 Wochen die Bärenherz Stiftung in über 260 Netto-Filialen in Teilen von Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen. Es ist unser Ziel, mit dieser sowie den anderen 19 Spendenpartnerschaften besonders schwererkrankten Kindern, Jugendlichen und Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu helfen“, so Christina Stylianou, Leiterin der Netto-Unternehmenskommunikation, zu der überregionalen Spendenaktion.



Überregionale Hilfe: Im Zeitraum vom 7. Juni bis zum 3. September 2022 unterstützt Netto Marken-Discount mit den Kundenspenden je Vertriebs-Region einen von 20 unterschiedlichen gemeinnützigen Verbänden oder Stiftungen.

Und so geht´s: Einfach den Einkaufswert an der Kasse auf den nächsten 10-Cent-Betrag aufrunden und den Pfandwert bei der Rückgabe von Getränkeflaschen und -dosen auf Wunsch spenden. Mit diesen Kundenspenden werden über das Jahr hinweg je nach Zeitraum unterschiedliche Nachhaltigkeitspartner gefördert.

Steigende Spendenbereitschaft in Deutschland: Immer mehr Menschen möchten sich für Mitmenschen einsetzen, die Hilfe und Unterstützung benötigen. Dank der Netto-Spendeninitiative können Kundinnen und Kunden beim Einkaufen mit geringem Aufwand nachhaltig helfen.



Weitere Informationen zur Netto-Spendeninitiative gibt es auf netto-online.de/spenden.