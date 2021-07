Netto-Spendeninitiative: 472.224 Euro für die Peter Maffay Stiftung

Gemeinsam gegen Kinderarmut: Netto und die Peter Maffay Stiftung sind bereits seit vielen Jahren Nachhaltigkeitspartner. Im Spendenzeitraum vom 1. März bis 26. Juni 2021 gingen die Kundenspenden an den Kassen und Pfandautomaten in allen Netto-Filialen komplett an die Tabalugahäuser der Peter Maffay Stiftung. Dank der großen Spendenbereitschaft der Netto-Kundinnen und -Kunden kamen 464.332,20 Euro zusammen. Anlässlich des Kindertages am 1. Juni hat Netto die taggleichen Kundenspenden von insgesamt 4.607,58 Euro zugunsten seines langjährigen Nachhaltigkeitspartners verdoppelt und auf 12.500 Euro aufgerundet. So kommt eine Gesamt-Spendensumme von 472.224,62 Euro für die Peter Maffay Stiftung zustande. Mit einem Teil der Spendengelder wird das neue Workshop-Angebot im Tabalugahaus „Gut Dietlhofen“, bei dem Kinder umgeben von Pferden, Eseln oder Alpakas die Ruhe der Natur erleben können, unterstützt., so Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Netto Marken-Discount., so Peter Maffay.Erkennbar am kleinen, grünen Drachen auf der Verpackung bietet die Exklusivmarke frisches Obst und Gemüse, leckere Snacks sowie praktische Drogerie-Artikel für Kids. Ein Teil des Erlöses der Tabaluga-Exklusivmarken-Produkte geht ebenfalls an die Peter Maffay Stiftung und ihre Arbeit für benachteiligte Kinder.„Einfach aufrunden“ – mit diesen beiden Wörtern können Kundinnen und Kunden ihre Einkaufsbeträge an den Netto-Kassen bundesweit auf den nächsten 10-Cent-Betrag aufrunden und zusätzlich an 3.600 Netto-Leergutautomaten ihr Flaschenpfand spenden. Mit seiner Spendeninitiative ermöglicht Netto seinen Kundinnen und Kunden, im Laufe des Jahres verschiedene Hilfsorganisationen zu unterstützen. Im Jahr 2020 kamen so insgesamt 1.043.651 Euro zugunsten der Spendenpartner zusammen.Eine Übersicht der aktuellen Spendenpartner und die jeweiligen Zeiträume sowie Informationen rund um die Netto-Spendeninitiative gibt es auf der Website: netto-online.de/spenden