Netto Marken-Discount macht wieder Platz für die Löwen!

puregreen Dusch-Wassersparer für Kopf- und Handbrausen

Bis zu 50 % Wasserersparnis - 100 % Duschgefühl behalten

Ein echter Problemlöser: energiesparend, ressourcenschonend und gut für den Geldbeutel

Passend für nahezu alle handelsüblichen Duscharmaturen und Kopfbrausen

Leichte Installation ohne Werkzeug oder Vorkenntnisse

Wasser sparen war noch nie so angenehm und einfach – puregreen macht’s möglich!

Angenehm duschen und etwas Gutes für das Klima und die Umwelt tun – der puregreen Dusch-Wassersparer ermöglicht Nachhaltigkeit und eine Geldersparnis unter der Dusche. Mit puregreen bleibt das Duschstrahlvolumen bei gleichzeitig verringertem Wasserfluss erhalten, der Duschstrahl wird angenehm weich und durch die hohe Sauerstoffsättigung prickelnd frisch und belebend. Der Wassersparer kann problemlos ohne Werkzeug auf nahezu allen handelsüblichen Kopf- und Handbrausen montiert werden. Das Produkt gibt es zum Angebotspreis von 9,99 Euro (UVP 29,99 €) bei Netto Marken-Discount.Von Woche zu Woche versuchen kreative Start-ups und Unternehmerinnen sowie Unternehmer mit Erfindergeist und Entschlossenheit, die Löwen als Investoren für ihre Produkterfindung oder Dienstleistung zu gewinnen. Ziel ist die heißumworbene finanzielle Unterstützung und die jahrelange Erfahrung der Investorinnen und Investoren, die den jungen Start-ups und ihren innovativen Geschäftsideen das Durchstarten ermöglichen. Im Anschluss an die Sendungen sind die Löwen-Deals von Investor Ralf Dümmel exklusiv bei Netto im Online-Shop und ab dem Folgetag bundesweit in den Netto-Filialen* erhältlich.Die Zusammenarbeit mit Netto Marken-Discount bietet den Unternehmern die Chance, ihre Produkte im flächendeckenden Filialnetz sowie im Netto Online-Shop zu verkaufen und somit mehr als 21 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher zu erreichen.so Investor Ralf Dümmel.Mit rund 5.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. Neben Lebensmitteln verkauft das Handelsunternehmen in ausgewählten Filialen und im Online-Shop www.netto-online.de eine große Auswahl an Non-Food-Artikeln bekannter Marken und Eigenmarken. Zudem bietet Netto seinen Kundinnen und Kunden jede Woche zahlreiche Aktionsartikel im Food- und Nonfood-Segment an, die jeweils von montags bis samstags bzw. donnerstags bis samstags gültig sind.*ausgenommen sind Netto City-Filialen