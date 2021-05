"Initiative Lebenswert": Netto Marken-Discount engagiert sich zum Schutz männlicher Küken

Bio-Eier im Eigenmarkensortiment national auf Kükenschutz ausgerichtet

Bis September Umstellung des gesamten Eigenmarken-Frischei-Sortimentes

Netto denkt Kükenschutz mit neuer "Initiative Lebenswert" umfassender

Männliche Küken spielen in der Legehennenhaltung bislang keine Rolle und werden in den Brütereien meist direkt nach dem Schlüpfen aussortiert und getötet. Netto setzt sich mit der "Initiative Lebenswert" für den Schutz dieser männlichen Küken ein: Für seine Eigenmarken werden hierzu bestehende Optionen und Methoden der Junghahn-Aufzucht sowie der Geschlechterfrüherkennung im Ei genutzt. Zur transparenten Kennzeichnung bringt Netto das "Initiative Lebenswert"-Label auf allen Eier-Verpackungen auf, die unter dem Dach der Initiative produziert wurden.so Christina Stylianou, Leiterin Netto-Unternehmenskommunikation.Bei der Junghahn-Aufzucht lautet das Ziel: Zukünftig sollen alle "Schlupfbrüder“ der Legehennen mit aufgezogen werden. Bereits ab dem Beginn der Umstellungsphase ist gewährleistet, dass für alle Legehennen – gemessen an der durchschnittlichen Legeleistung – mindestens die gleiche Zahl an Junghähnen aufgezogen wird. Netto unterstützt zudem die „Huhn & Hahn Initiative“, die sich ebenfalls der Aufzucht der männlichen Küken widmet sowie regionale Projekte heimischer Erzeugerinnen und Erzeuger.Das innovative Verfahren der Geschlechterfrüherkennung ist bei Freiland-Eiern aus konventioneller Haltung bzw. Bodenhaltungseiern möglich und findet bei den Netto-Eigenmarken künftig Anwendung: Hierbei akzeptiert Netto alle gesetzlich zugelassenen Verfahren und begrüßt darüber hinaus die laufenden Forschungen, die diese Methoden weiter verbessern und die am Markt verfügbaren Kapazitäten ausbauen. Auch die Förderung von so genannten Zweinutzungsrassen, die für die Produktion von Eier- und Fleischartikeln gleichermaßen geeignet sind, ist Teil der "Initiative Lebenswert".Mit seinem Engagement der "Initiative Lebenswert" stärkt Netto den Ursprungsort Deutschland für die Eier-Erzeugung und ist damit Vorreiter im deutschen Discountbereich. Schon jetzt bezieht Netto die frischen Eier in seinem Eigenmarken-Sortiment ausschließlich aus Deutschland.Im Rahmen der "Initiative Lebenswert" ist auch die Weiterentwicklung und Förderung pflanzlicher Ei-Alternativen ein wesentlicher Baustein zum Schutz von "Huhn und Hahn". Netto informiert seine Kundinnen und Kunden im Rahmen der "Initiative Lebenswert" aktiv über Ei-Alternativen und wird sein veganes Sortiment zukünftig weiter ausbauen.Erzeugerinnen und Erzeuger, die sich engagieren und an der "Initiative Lebenswert" beteiligen möchten, können sich an folgende E-Mail-Adresse wenden: info@initiative-lebenswert.de Weitere Informationen zum Thema gibt es unter www.initiative-lebenswert.de