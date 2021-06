Fußballstar Steffi Jones war an der Netto-Kasse!

Engagement: Steffi Jones unterstützte ehrenamtlich zugunsten bedürftiger Kinder

Kasseneinsatz: Am 1. Juni in einer Düsseldorfer Netto-Filiale

Kindertag: Netto verdoppelte bundesweite Kundenspenden

Steffi Jones, Fußball-Legende und derzeitiges Testimonial der Netto Europameisterschaft-Kampagne, engagiert sich gerne für soziale Projekte und machte mit ihrem ehrenamtlichen, einstündigen Kasseneinsatz auf die Bedürfnisse und Probleme benachteiligter Kinder aufmerksam: „“.Ob mit einem schnellen Knopfdruck am Pfandautomaten oder dem Aufrunden an der Kasse – Netto Marken-Discount ermöglicht seinen Kundinnen und Kunden bundesweit sozial benachteiligte Kinder zu unterstützen. Bis zum 26. Juni gehen diese Spenden komplett an die Peter Maffay Stiftung: In den Tabalugahäusern ermöglicht die Stiftung traumatisierten Kindern und Jugendlichen naturnahe Schutzräume und eine Auszeit.", so Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Netto Marken-Discount.Mit seinem Spendenkonzept bietet Netto seinen Kundinnen und Kunden die Chance, wechselnde Spendenpartner zu unterstützen: Mit den beiden Worten „Einfach aufrunden“ an der Kasse wird der Einkaufsbeitrag auf den nächsten Zehn-Cent-Betrag aufgerundet und der Differenzwert wird komplett gespendet. Zusätzlich kann für soziale Projekte mit dem Kassenbon-Wert an aktuell über 3.400 Netto-Leergutautomaten gespendet werden.Mehr Informationen zum Netto-Spendenkonzept unter: netto-online.de/spenden.