Fortsetzung der Ostergeschichte: Netto bringt zu Ostern neues Kinderbüchlein gratis in alle Filialen

Mit dem diesjährigen Osterbüchlein „Der wahre Osterhase und der Eier-Dieb“ bietet Netto ein besonderes Vor-/Lese-Highlight im praktischen Format: Auf rund 16 Seiten vermittelt die tierische Reimgeschichte eine wichtige Botschaft: Wahre Freunde sind immer und besonders in schweren Zeiten füreinander da, um sich eine Freude zu bereiten. Kleine (und große) Oster-Fans können im sechsten Teil der Geschichte mitverfolgen, wie der wahre Osterhase seinem Freund, dem Dachs und seiner kranken Mutter, eine Oster-Freude bereitet.Mit über 5.000 Artikeln im Sortiment und mit zahlreichen Osterangeboten bietet Netto neben den Oster-Büchlein alles für den Ostereinkauf unter einem Dach. So können Kundinnen und Kunden aus einer großen Auswahl an Produkten der Netto-Eigenmarke „Lieblings“ wählen und in den bundesweit über 4.260 Filialen alles für ihr Osterfrühstück einkaufen. Neben der „Lieblings“ Nuss Nougat Creme ist zum Beispiel auch „Lieblings“ Lachs Carpaccio im Angebot sowie Schoko-Osterhasen und Schoko-Eier.Die diesjährige Oster-Kampagne von Netto wird mit umfassenden Werbemaßnahmen online wie offline begleitet. Neben Schaukästen, Themen- und Pappaufstellern sowie Plakaten, werden die beworbenen Artikel und der wahre Osterhase zudem in der Großflächenwerbung und in Anzeigen zu sehen sein. Online finden Kundinnen und Kunden Informationen auf der Website, im Onlineshop und in der App. Auch auf Social Media werden wieder Beiträge rund um Ostern geteilt.Alle Informationen rund um den wahren Osterhasen gibt es unter www.netto-online.de/ostern