Dennis Spamer aus Frankfurt am Main sichert sich im Finale den 3. Platz

Zwei Netto-Nachwuchstalente stellen im bundesweiten „Grips&-Co“-Finale ihr Wissen unter Beweis

Netto bietet zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten mit sehr guten Karrierechancen

Das Fachmagazin „RUNDSCHAU für den Lebensmittelhandel“ veranstaltet den jährlichen „Grips&Co“-Nachwuchswettbewerb seit 1981. Die mittlerweile 41. Ausgabe stand erneut unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Bereits im Mai 2022 erfolgte in einem internen Wettbewerb die Qualifikation der vier Netto-Nachwuchskräfte für das „Grips&Co“-Halbfinale, das mit 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern am 29. September direkt vor dem Finaltag stattfand. Bei der Vorbereitung wurden die Netto-Nachwuchskräfte tatkräftig unterstützt: Im Vorfeld bestritten sie ein spezielles und von Netto organisiertes Bootcamp, bei dem sie gezielt auf die Aufgaben beim Nachwuchswettbewerb vorbereitet wurden., sagt Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikation von Netto Marken-Discount.Netto zählt mit 81.800 Mitarbeitenden und davon 5.480 Auszubildenden zu einem der größten Ausbildungsbetriebe im deutschen Einzelhandel. Insgesamt bietet der Lebensmittelhändler 20 unterschiedliche Ausbildungsberufe – darunter die seit 2022 neuen Karrierewege Kaufmann für Marketingkommunikation und Immobilienkaufmann (m/w/d). Darüber hinaus können Interessierte in zwei Abiturientenprogrammen sowie neun dualen Bachelor-Studiengängen ihren Netto-Karriereweg in einer zukunftssicheren Branche starten. Nachwuchs- und Talentförderung haben bei Netto einen sehr hohen Stellenwert. Neben vielseitigen Aufgaben- und Verantwortungsbereichen garantiert die Ausbildung bei Netto eine langfristige berufliche Perspektive mit persönlicher Weiterentwicklung. Sehr gute Ausbildungsleistungen honoriert Netto nach erfolgreichem Abschluss zudem mit einer garantierten Übernahme.Für seine hohe Ausbildungsqualität und karrierefördernden betrieblichen Rahmenbedingungen wird Netto seit Jahren wiederholt ausgezeichnet, zum Beispiel mit den Siegeln „Faire Ausbildung“ (Absolventa/trendence), „Höchste Fairness im Job“ (Focus Money) und „TOP Karrierechancen“ (Focus Money). 2021 wurde Netto erneut vom Wirtschaftsmagazin Capital das Prädikat „Beste Ausbilder Deutschlands“ verliehen. Zusätzlich ist Netto Mitglied der Initiative „Fair Company“ (karriere.de).Mehr Informationen zum Thema „Karriere bei Netto“ unter www.netto-online.de/karriere