ECOtrinova e.V. zum Neubaustadtteil Dietenbach Freiburg i.Br.

r trotz Urteil des VGH BW zur SEM (städtebauliche Entwicklungsmaßnahme) von Mitte 2021:die deshalb extrem teuren Grundstücke, die extrem gestiegenen Baukosten, die alldeshalb erwarteten freien**in heutigen Preisen. ** unwidersprochen Prof. Dr. Gröger FW im Gemeinderat 31.1.2023. Dadurch schädigte über den durch Dietenbach stark steigenden Mietspiegel https://ecotrinova.de/downloads/2023/230809%20MM%20Doppel-HH%20Freiburg%20Dietenbach%20kommende%20Schuldenkatastrophe.pdf gehören insbesondere dieür die Erschließung: bis 2033 mind.inkl. Finanzierungskosten (Stand Ende 2022, Ratsdrs. G-23/025 , Ende S. 4 +Anfang S. 5). Das ist näher erläutert in https://ecotrinova.de/downloads/2023/230622%20ECOtrinova%20an%20RPF%20zu%20Freiburg%20Dietenbach%20Finanzen-Schulden-oU.pdf : Dietenbach würde seit 2018 über 2 Jahre verspätet sein mit der Satzung des 1. Teilbebauungsplans frühestens Mitte 2024 (vgl. Anschreiben Prof. Engel in den Unterlagen zur beantragten Abweichungsent­scheidung Naturschutz FFH/VSG),Wenn die Satzung beklagt wird insbes. mit erfolgreichem Sofortverfahren, dann wäre es noch wesentlich mehr verspätet. Ab Satzungsgültigkeit würden noch 2,5 J Erschließung günstigenfalls bis ca .Ende 2026 erfolgenAußerdem kollidiert Dietenbach sehr stark mit demDietenbach nimmt arg fehlendes Bau- und Planungspersonal und Baumaterial und Finanzen weg von sehr nötiger schneller Klimaschutzsanierung der Altbauten:gibt es überreichlich: z.B. die nach Zensus 2011 über 13.000zu großen Wohnungen in Freiburg nach und nach erschließen für mehr Wohnungen (doppelt so viel wie in Dietenbach bis 2042 -oder später) geplant. Schon das allein widerlegt die Ansicht, man müsse einen Riesenstadtteil neu bauen.ECOtrinova nimmt im Schreiben auch Stellung zu unrichtigen Aussagen in der Ratsvorlage u.a zum nach EU-Recht faktischen Vogleschutzgebiet Dietenbachwäldchen. Die EU-Vogelschutzrichtlinie schützt Vögel und deren Habitate und gilt einklagbar direkt wo schützenswerte Gebiete nicht ausgewiesen wurden. ECOtrinova erläutert dass und wie die Erdgashochdruckleitung bei Dietenbach verlegt werden kann, ohne das wertvolle Langmattenwäldchen zu beeinträchtigen. (Anlage .230924 ECO...)