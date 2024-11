Jahressteuergesetz 2024 – wichtige Regelungen für privatwirtschaftlich orientierte Bildungsanbieter im Bildungsverband EATO

European Association for Training Organisations e.V.

EATO (European Association for Training Organisations) vertritt aktuell mehr als 50 wirtschaftlich geführte Bildungsunternehmen und hochkompetente Experten im Bildungsbereich im Deutschsprachigen Raum. Diese erzielen mit über 6.700 überwiegend selbständigen Referenten jährlich einen Umsatz von mehr als 360 Millionen Euro. Insgesamt beteiligen sich jährlich mehr als 290.000 Teilnehmende an den verschiedenen Bildungsmaßnahmen der Mitgliedsunternehmen. EATO setzt sich insbesondere für eine innovative Bildungspolitik, eine Modernisierung des Bildungssystems, die Durchführung von Marktforschung sowie ein kontinuierliches Benchmarking mit den Besten der Branche ein. Das wichtigste Ziel ist die Mitwirkung an den gesellschaftlichen und politischen Veränderungsprozessen durch zielorientierte, vom Bedarf abgeleitete Qualifizierungsmaßnahmen in Europa

