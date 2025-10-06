e2n launcht neue Personal-App in Österreich
Mit neuen Lösungen für Österreich zeigt sich der Softwarehersteller e2n auf der Alles für den Gast in Salzburg
Seit 2014 erleichtert e2n die Personalprozesse im Gastgewerbe, der Hotellerie und in Bäckereibetrieben im DACH-Raum. Mit Automatisierung und KI-gestützten Lösungen setzt das Unternehmen darauf, Dienstplanung, Personalverwaltung, Zeitwirtschaft und vorbereitende Abrechnungsprozesse zu vereinfachen. Auf der Alles für den Gast können sich Interessierte über die Neuheiten beraten lassen.
„Unsere Vision ist, dass die Hospitality Branche den Fokus wieder auf die Gäst*innen legen kann. Dafür haben wir neue Lösungen entwickelt, die administrative Abläufe vereinfachen. So können Kund*innen ihre Personaleinsatzplanung verbessern und effizienter umsetzen”, sagt Antonia Schuhmacher, Expertin für Gastronomie bei e2n.
Personaleinteilung in Sekunden
Für eine schnellere Dienstplanung können Mitarbeitende in e2n automatisch in bestehende Schichten eingeteilt werden. Dabei werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, u. a. Verfügbarkeiten, Qualifikationen oder Auslastung. Der e2n Assistent analysiert alle Planungsvarianten und wählt die analytisch betrachtet beste Lösung automatisch aus. Auf der Alles für den Gast wird diese Funktion für den österreichischen Markt vorgestellt.
Neue App für Mitarbeitende
Mit der e2n perso App bietet der Softwarehersteller schon seit 2014 eine kostenlose Plattform für Mitarbeitende. Im März diesen Jahres launchte e2n eine neue App in Deutschland, die die bisherige nach und nach ersetzen wird. Das Ziel: Noch mehr Transparenz, bessere Kommunikation zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden sowie Zeitersparnis durch effiziente Prozesse. Im Fokus der Neuentwicklung steht eine stabile Anwendung, die intuitiv zu bedienen ist. Ein Mehrwert für Arbeitgeber*innen und Mitarbeitende zugleich. Auf der Alles für den Gast können Besucher*innen neue Funktionen testen, wie z. B. den Durchrechnungszeitraum.
Digitalisierungspartner*innen im Fokus
e2n arbeitet gezielt mit Unternehmen zusammen, um Kompetenzen zu bündeln. Ob Kassenanbindung, Hotelsoftware, Warenwirtschaft oder Lohnabrechnung – Ziel der Partnerschaften ist, der Hospitality durch integrierten Komplettlösungen die Arbeit zu erleichtern.
Auf der Alles für den Gast haben Besucher*innen die Möglichkeit, direkt mit e2n und diversen Schnittstellenpartner*innen ins Gespräch zu gehen.
Alle sind willkommen
Auf der Alles für den Gast erwartet die Hospitality ein großflächiger Messestand mit Platz für Neuheiten, Austausch unter Expert*innen, Bar sowie Sitzgelegenheiten. Das Unternehmen heißt ausdrücklich alle Menschen willkommen.
Triff e2n auf der Alles für den Gast in Salzburg: Halle 10, Stand 0861
Weitere Informationen unter: e2n.de/gast25