e2n launcht neue Personal-App in Österreich

Mit neuen Lösungen für Österreich zeigt sich der Softwarehersteller e2n auf der Alles für den Gast in Salzburg

Bereits im März veröffentlichte der Softwarehersteller e2n eine neue App für Mitarbeitende auf dem deutschen Markt. Auf der diesjährigen Alles für den Gast, Leitfachmesse für Hotellerie und Gastronomie in Österreich,  können erstmals auch österreichische Nutzer*innen die App testen. Zusätzlich stellt das Softwareunternehmen die automatisierte Personalplanung für Österreich vor.

Seit 2014 erleichtert e2n die Personalprozesse im Gastgewerbe, der Hotellerie und in Bäckereibetrieben im DACH-Raum. Mit Automatisierung und KI-gestützten Lösungen setzt das Unternehmen darauf, Dienstplanung, Personalverwaltung, Zeitwirtschaft und vorbereitende Abrechnungsprozesse zu vereinfachen. Auf der Alles für den Gast können sich Interessierte über die Neuheiten beraten lassen.

„Unsere Vision ist, dass die Hospitality Branche den Fokus wieder auf die Gäst*innen legen kann. Dafür haben wir neue Lösungen entwickelt, die administrative Abläufe vereinfachen. So können Kund*innen ihre Personaleinsatzplanung verbessern und effizienter umsetzen”, sagt Antonia Schuhmacher, Expertin für Gastronomie bei e2n.

Personaleinteilung in Sekunden

Für eine schnellere Dienstplanung können Mitarbeitende in e2n automatisch in bestehende Schichten eingeteilt werden. Dabei werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, u. a. Verfügbarkeiten, Qualifikationen oder Auslastung. Der e2n Assistent analysiert alle Planungsvarianten und wählt die analytisch betrachtet beste Lösung automatisch aus.  Auf der Alles für den Gast wird diese Funktion für den österreichischen Markt vorgestellt.

Neue App für Mitarbeitende

Mit der e2n perso App bietet der Softwarehersteller schon seit 2014 eine kostenlose Plattform für Mitarbeitende. Im März diesen Jahres  launchte e2n eine neue App in Deutschland, die die bisherige nach und nach ersetzen wird. Das Ziel: Noch mehr Transparenz, bessere Kommunikation zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden sowie Zeitersparnis durch effiziente Prozesse. Im Fokus der Neuentwicklung steht eine stabile Anwendung, die intuitiv zu bedienen  ist. Ein Mehrwert für Arbeitgeber*innen und Mitarbeitende zugleich. Auf der Alles für den Gast können Besucher*innen neue Funktionen testen, wie z. B. den Durchrechnungszeitraum.

Digitalisierungspartner*innen im Fokus

e2n arbeitet gezielt mit Unternehmen zusammen, um Kompetenzen zu bündeln. Ob Kassenanbindung, Hotelsoftware, Warenwirtschaft oder Lohnabrechnung – Ziel der Partnerschaften ist, der Hospitality durch integrierten Komplettlösungen die Arbeit zu erleichtern.

Auf der Alles für den Gast haben Besucher*innen die Möglichkeit, direkt mit e2n und diversen Schnittstellenpartner*innen ins Gespräch zu gehen.

Alle sind willkommen

Auf der Alles für den Gast erwartet die Hospitality ein großflächiger Messestand mit Platz für Neuheiten, Austausch unter Expert*innen, Bar sowie Sitzgelegenheiten. Das Unternehmen heißt ausdrücklich alle Menschen willkommen.

Triff e2n auf der Alles für den Gast in Salzburg: Halle 10, Stand 0861

Weitere Informationen unter: e2n.de/gast25

E2N GmbH

e2n ist ein Softwarehersteller, der sich auf die Digitalisierung von HR-Prozessen spezialisiert hat. Mit der gleichnamigen Softwarelösung können Unternehmen ihre Prozesse effizienter gestalten: Von der digitalen Zeiterfassung über die Einsatzplanung bis hin zum Personalcontrolling. Individuelle Beratung und stetige Weiterentwicklung – z. B. rund um KI und Automatisierung – machen e2n zu einem starken Partner. So gewinnen Unternehmen wertvolle Zeit, um sich auf ihre Gäst*innen und ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.

Seit der Gründung 2014 ist e2n in Würzburg ansässig und zählt aktuell über 70 Mitarbeitende. Von den Erfahrungswerten aus Gastronomie, Hotellerie, Systemgastronomie und Bäckereien profitieren heute branchenübergreifend alle Arten von Unternehmen: Aktuell rund 3.500 Kund*innen verwaltet an 12.000 Standorten.

Weitere Informationen unter e2n.de.

