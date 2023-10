e-motion erweitert seine Führungsspitze

Durch ein interdisziplinäres Management-Board untermauert das e-Bike Franchisesystem seine Wachstumsstrategie

In den letzten drei Jahren konnte die e-motion e-Bike Gruppe die Anzahl ihrer e-Bike Welten nahezu verdoppeln. Im Herbst 2023 ist die Eröffnung des 100. e-motion Shops geplant. Um bei dieser starken Expansion die eigens aufgestellten hohen Qualitätsansprüche ihres Geschäftsmodells aufrechtzuerhalten, wurde auch in der e-motion Zentrale in Pulheim bei Köln das Personal aufgestockt. Rund 80 Mitarbeitende arbeiten in der Zentrale in den Bereichen Marketing, Partnerbetreuung, Herstellerbetreuung, Personalentwicklung, Recruiting, Business Development und Administration.



An der jeweiligen Spitze steht eine Person aus dem neu gegründeten Management-Board der e-motion experts GmbH. So sind Malena Wiedemann zur Leitung des Business Developments und Axel Bierbaum zur Leitung der Partnerbetreuung berufen worden.



Die Administration ist dem neuen Finanzdirektor Christian Becker zugeordnet. Die neu gegründete Personalentwicklung läuft unter der Leitung von Christine Grunert. Ralf Reins übernimmt als Brand Ambassador den Bereich Recruiting und Employer Branding. Die Gesamtverantwortung für den Marketingbereich obliegt Erik Nitsche.

Vervollständigt wurde das Management Board schließlich durch Christoph Heide, als Leiter der Herstellerbetreuung.



Auch im Bereich Dienstrad Leasing möchte die e-motion Gruppe ihr Potenzial voll ausschöpfen. Hierfür wurde die Tochtergesellschaft BS Bikes & Services GmbH ins Leben gerufen, die unter der Marke dein-jobbike.de ein eigenes Leasingangebot für Arbeitgeber und Selbstständige anbietet. Die Leasinggesellschaft wird durch ihren Geschäftsführer Steffen Giebler im Management-Board vertreten.



Durch die neue Führungsstruktur möchte e-motion seine Schlagkraft weiter erhöhen: “Um in einem so dynamischen Markt wie dem Zweiradhandel zu bestehen, ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Anpassung der Unternehmensaufstellung notwendig. Wir haben nun eine Reihe von Visionärinnen und Visionären mit einer hohen Expertise in ihrem jeweiligen Fachbereich in unserem Management-Board zusammengebracht, damit e-motion für die Zukunft gewappnet ist und weiterhin dynamisch wächst”, meint Tobias Hoffstaedter, einer der drei Geschäftsführer der e-motion experts GmbH.