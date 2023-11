e-motion eröffnet die 100. e-Bike Welt

Mit der Eröffnung des 100. e-motion Shops setzt das e-Bike Franchisesystem seine Expansion fort

Seit Gründung im Jahr 2009 verzeichnet e-motion experts GmbH ein stetiges Wachstum. Mit der Eröffnung der e-motion e-Bike Welt Berlin-Adlershof beläuft sich die Anzahl der Shops auf insgesamt 100. Damit zählt e-motion, zertifiziertes Mitglied im Deutschen Franchiseverband, zu den führenden Franchise-Unternehmen im Bereich Zweirad-Elektromobilität in der DACH-Region.



Das e-motion e-Bike Franchisesystem blickt auf mittlerweile 14 Jahre Expertise zurück. Innerhalb der e-motion Gruppe agiert der e-motion Franchisepartner als unabhängiger e-Bike Fachhändler und profitiert gleichzeitig von dem Leistungsportfolio der e-motion Zentrale mit Sitz in Pulheim, nahe Köln. Die Leistungen umfassen die Begleitung von der Gründungsphase bis hin zur Eröffnung. Darüber hinaus kann der Lizenzpartner einen Inhouse-Recruiting Service, Weiterentwicklungs-Angebote sowie diverse Marketingleistungen in Anspruch nehmen.



Die Zufriedenheit innerhalb der Gruppe wird durch die Auszeichnung “kununu Top Company” sowie “Arbeitgeber der Zukunft” bekräftigt und ist ein wichtiger Erfolgshebel für die Gruppe. Im Zuge der Zertifizierung durch den Deutschen Franchiseverband gaben 98 Prozent der befragten Franchisepartner:innen an, dass sie sich noch einmal dafür entscheiden würden, Partner:in des Systems zu werden. “Ein wesentlicher Bestandteil unseres Erfolgs sind unsere Mitarbeitenden. Besonders wertvoll ist hierbei ein regelmäßiger und intensiver Austausch innerhalb der Gruppe. Sowohl zwischen Partner und Zentrale als auch bei den Partnern untereinander. Nur so können wir eine nachhaltige Weiterentwicklung gewährleisten”, erklärt Reimar Beer, einer der drei Geschäftsführer der e-motion experts GmbH.



Mit der Eröffnung des 100. e-motion Shops ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Das Unternehmen plant indessen die Eröffnung bis zu 20 weiterer Shops für das Jahr 2024 und baut damit sein Geschäft in der DACH-Region weiter aus.