Erneutes Engagement: DS Automobiles auf der Paris Fashion Week®

Erneuert: DS Automobiles für weitere zwei Jahre Partner der Paris Fashion Week®

Passend: Mode und DS sind seit Markengründung eng verbunden

Präsent: 25 DS Fahrzeuge begleiten Journalisten, Influencer und VIPs während der Modewoche ab 18. Januar

Seit jeher existiert eine starke Verbindung zwischen DS Automobiles und der Modelwelt: Das Aufspüren neuer exklusiver Materialien, innovative Methoden, diese zu verarbeiten sowie das Experimentieren mit Formen und Farben − all dies findet seinen Ursprung in der Welt der Kreation. Die DS Designer arbeiten im DS Design Studio Paris seit Markengründung eng mit Pariser Modehäusern und Textilkünstlern zusammen, um dem eigenen kreativen Anspruch gerecht zu werden, exklusive und außergewöhnliche Kreationen auf den Markt zu bringen. Das Brechen von Konventionen, das Experimentieren und Neuerfinden stehen dabei im Mittelpunkt der Arbeit.Ergebnisse dieser Arbeit sind beispielsweise die DS-spezifischen Perlennähte, die aus der Manufaktur von Haute Couture Handtaschen entstammen und in der höchsten DS Ausstattungsvariantezum Einsatz kommen. Zunächst in Handarbeit durch sieben Näherinnen in Paris eingeführt, entwickelte DS Automobiles ein Verfahren, um dieses Element der Haute Couture in die Serienproduktion zu überführen.Ein weiteres Beispiel des Einflusses von Mode ist die Clous de Paris Guillochierung. Es handelt sich dabei um eine besondere Art der Oberflächengravur, bei der kleine Pyramiden oder auch Diamanten in Metalloberflächen eingraviert werden. Das Verfahren wurde ursprünglich für die Ziffernblattverarbeitung hochwertiger Armbanduhren genutzt. Auch geschmiedetes Karbon sowie in Kristall eingefasste Bedienelemente sind Teil der DS-Signatur und finden ihren Ursprung in der Modewelt. Das markentypische Bracelet-Finish der Sitze ist außerdem dem Metallband hochwertiger Armbanduhren nachempfunden und sorgt für ein unnachahmliches Design der Sitzflächen und Rückenlehnen.„Das Ziel von DS Automobiles ist es, das Know-how des Pariser Luxus zu verkörpern. Seit der Geburt der Marke arbeiten unsere Teams an der Vision, Innovationen und neue Materialien einzuführen, um Lösungen mit starken und unkonventionellen Ideen umzusetzen – etwas, was uns auf dem heutigen Automobilmarkt stark differenziert. Unsere Partnerschaft mit der Fédération de la Haute Couture et de la Mode rund um die Paris Fashion Weekeröffnet uns neue Horizonte und bietet uns die exklusive Gelegenheit, unsere Erfahrungen mit den größten französischen Häusern zu teilen, wie wir es seit Beginn unseres kreativen Prozesses tun.“Für die aktuell startende Paris Fashion Weekder Herren Herbst-Winter 2022-2023 (18. bis 23. Januar), gefolgt von der Paris Fashion WeekHaute Couture (24. bis 27. Januar), stellt die junge Pariser Premiummarke eine Flotte von insgesamt 25 DS 7 Crossback E-Tense und DS 9 E-Tense Journalisten, Influencern und VIPs zur Verfügung, um sich auf der berühmten Modewoche adäquat fortbewegen zu können.In den vergangenen Jahren wurden im Rahmen der Paris Fashion Weekimmer wieder kreative Ideen und Projekte mit jungen wie gestandenen Modedesignern umgesetzt. So wurde 2021 beispielsweise die Modenschau von Coperni mit 36 elektrifizierten DS Fahrzeugen in Szene gesetzt, ein DS 9 E-Tense in auffällig schimmernden Regenbogenfarben vorgestellt oder eine CO-absorbierende Modekollektion, die DS Conscious Collection , präsentiert.Durch die Verlängerung des Engagements um weitere zwei Jahre dürfen sich DS-Liebhaber und Modebegeisterte auf weitere spannende Projekte und Kooperationen rund um die prestigeträchtige Modewoche freuen.