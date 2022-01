DS Automobiles mit Siegeswillen vor der achten ABB FIA Formel E Weltmeisterschaft

Auftakt: DS Automobiles startet am Wochenende in die achte ABB FIA Formel E Weltmeisterschaft

Gewinnermentalität: DS und Partner TECHEETAH wollen an Doppel-Titel-Erfolge anknüpfen

Dreamteam: Fahrer Jean-Éric Vergne und António Félix da Costa wieder in Einsitzer DS E-TENSE FE21 am Start

Live-Übertragung: Die Rennen werden sowohl im Free-TV als auch Online live übertragen

73 Rennen

4 Titel

14 Siege

37 Podiumsplätze

17 Pole-Positions

12 schnellste Rennrunden

57 Super-Pole-Positions

Das dritte Jahr in Folge wird die ABB FIA Formel E Weltmeisterschaft in Diriyah, Saudi-Arabien, auf einer der anspruchsvollsten Rennstrecken im Kalender starten. Nach einer hart umkämpften Saison 2021, in der das Team den dritten Platz in der Teamwertung belegte, ist DS TECHEETAH bereit, 2022 erneut um den Titel mitzufahren. Ziel ist es, den Doppel-Titel in der Team- und Fahrerwertung, der 2019 und 2020 errungen werden konnte, zurückzuerobern.Angeführt wird das Team abermals vom zweifachen Champion (2018 und 2019) Jean-Éric Vergne und dem Champion von 2020, António Félix da Costa. Das erfahrene Duo wird mit zwei DS E-TENSE FE21, die von DS Performance, der Rennsportabteilung von DS Automobiles, entwickelt wurden, auf den Titelgewinn hinarbeiten.„Unsere Autos waren auf dieser Strecke schon immer sehr konkurrenzfähig, aber wir haben in Saudi-Arabien noch nie gewonnen, daher ist das in diesem Jahr eine große Herausforderung für uns. Wie wir im letzten Jahr gesehen haben, war der Titelkampf unglaublich eng – das lag zum großen Teil am sportlichen Reglement, das die Tabellenführer im Qualifying bestrafte. Glücklicherweise wurde dieses Element für dieses Jahr abgeschwächt, und wir sind wieder bei der reinen Leistung angelangt. Das passt perfekt zu uns, denn das ist ein Bereich, in dem unsere exzellenten Fahrer besonders gut sind. Wir können uns darauf verlassen, dass sie das Beste aus ihren Fähigkeiten machen, um die beiden Titel zurückzuholen, die uns im letzten Jahr entgangen sind.“„Der unmittelbare Fokus liegt auf dem Gewinn der Team- und Fahrertitel und wir sind mehr als bereit dafür. 2022 fühlt es sich wirklich so an, als ob wir einen Wendepunkt auf dem Markt für Elektroautos erreicht haben. Zum ersten Mal werden in Europa mehr Elektroautos als Dieselfahrzeuge verkauft. Angesichts dieses historischen Wandels und der Tatsache, dass jeden Tag neue Hersteller von Elektrofahrzeugen auf den Markt kommen, gehen wir voller Optimismus in die neue Saison und das kommende Jahr. Das Team wird extrem hart arbeiten, um uns wieder auf die oberste Stufe des Podiums zu bringen und den Kampf mit all unseren großartigen Konkurrenten aufzunehmen.“„Ich kann es kaum erwarten, wieder Rennen zu fahren! Es war eine besonders produktive Off-Season für uns, die uns die Möglichkeit gegeben hat, die Leistung unseres DS-ETENSE FE21 zu verbessern. Das ganze Team ist sehr stark und hochmotiviert, in Saudi-Arabien loszulegen. Diriyah ist eine Strecke, die mir liegt und ich hoffe, dass dies ein gutes Omen ist, um zu Beginn der neuen Saison ein starkes Ergebnis mit zwei guten Rennen zu erzielen.“„Ich bin vor der neuen Saison so bereit wie nie zuvor! Sei es vom mentalen, physischen oder technischen Standpunkt. Wir haben in der langen Off-Season viel gearbeitet und ich kann es kaum erwarten, das in Diriyah unter Beweis zu stellen. Die diesjährige Meisterschaft wird dank der neuen, faireren Qualifikationsregeln sehr konkurrenzfähig sein und wir können definitiv im Kampf um beide Titel mitmischen.“Die DS Automobiles Rekord-Statistik in der Formel E (seit Saison 2) sieht wie folgt aus:Das Formel E Engagement dient DS Automobiles dazu, die eigene Elektrifizierung weiter voranzutreiben und besondere Expertise auf dem Gebiet zu sammeln. „In der Formel E geht es in erster Linie darum, schnell zu fahren mit begrenzter Energiemenge, bei den Serienfahrzeugen geht es darum, weit zu fahren mit ebenfalls begrenzter Energiemenge – der Ansatz ist ein ähnlicher“, erklärte Thomas Chevaucher einst. Ab 2024 wird die junge Pariser Premiummarke nur noch vollelektrische Modelle auf den Markt bringen. 2025 werden dann alle reinen Verbrenner aus dem Portfolio gestrichen.Zum ersten Mal überträgt ProSieben in Deutschland die Rennen live im Free-TV. Los geht es am Freitag, 28. Januar, ab 17.30 Uhr. Das Qualifying wird bereits ab 13.30 Uhr ebenfalls live auf ProSieben MAXX übertragen. Samstag geht es dann mit gleichen Zeiten in Runde zwei. Online werden ebenfalls alle Rennen und Qualifyings auf ran.de und dem YouTube Kanal der Formel E übertragen.Der Rennkalender der Formel E Saison 2022 sieht (aktuell) folgende weitere Termine und Austragungsorte vor:Mexiko-City: 12. Februar 2022Rom: 9. & 10. April 2022Monaco: 30. April 2022Berlin: 14. & 15. Mai 2022Jakarta: 4. Juni 2022Vancouver: 2. Juli 2022New York: 16. & 17. Juli 2022London: 30. & 31. Juli 2022Seoul: 13. & 14. August 2022