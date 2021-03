DS 4 La Première – DS Automobiles stellt limitierte Sonderedition für den Bestellstart vor

Zauber des Anfangs: Limited Edition DS 4 La Première steigert Vorfreude auf Bestellstart

Exklusive Kombination: Top-Ausstattung gepaart mit außergewöhnlichen Design-Highlights

VIP-Behandlung: Vorab-Registrierung auf DS Webseite für interessierte DS 4 Kunden

2

2

2

2

2

2

Die DS 4Limited Edition wird zu den ersten DS 4 gehören, die noch in diesem Jahr auf die Straße kommen. Die limitierte Sonderedition verfügt über zahlreiche exklusive Ausstattungshighlights. So können die Karosseriefarbenodermit einem kontrastierenden glänzend schwarzen Dach kombiniert werden. Die Frontpartie ist geprägt durch einen schwarzen Kühlergrill mit verchromten Rauten-Einsätzen, die sich mit den glänzend schwarzenverbinden − eine einzigartige Kombination. Die Motorhaube ist mit einem „La Première“-Emblem versehen, einer „1“, um die Limited Edition bereits auf den ersten Blick kenntlich zu machen.Der schwarze Schriftzug findet sich auch zwischen den Rückleuchten sowie am unteren Rand der Karosserie und an den Seitenfenstereinfassungen wieder. Die schwarz-glänzenden 19-Zoll-Leichtmetallfelgenmit Diamantschliff verleihen dem DS 4zusätzlichen Glanz. Die besondere Liebe zum Detail von DS Automobiles wird durch das natürlich charismatische Design des DS 4 und seine eindrucksvollen Proportionen hervorgehoben.Als Topmodell der Baureihe demonstriert der DS 4, wie gekonnt die Handwerkskünstler von DS Automobiles mit hochwertigen Materialien und exklusiven Polstern arbeiten.Die Innenausstattungsetzt Maßstäbe. Sie Sitze aus edlem Nappaleder in Criollo-Braun sind im Bracelett-Finish gearbeitet – dem Markenzeichen von DS. Die Sonderedition besticht durch eine Qualität, die im Segment des DS 4 ihresgleichen sucht. Auch die klimatisierten Massage-Sitze aus hochverdichtetem Schaumstoff mit dem DS-Logo auf der Rückenlehne profitieren von dem edlen Leder. Die Mittelkonsole sowie die Türeninnenseiten sind ebenfalls mit dem feinen Leder bezogen. Handgefertigte Nähte runden das Konzept mit viel die Liebe zum Detail ab.Das mit Vollnarbenleder verkleidete Lenkrad ist von Hand bezogen. Die Fertigkeit der Handwerkskünstler zeigt sich zudem an den Zierleisten aus braunem Eschenholz, die an den Kanten des übersichtlichen Armaturenbretts und an den hinteren Türen verwendet wurden.Der DS 4ist technologisch auf dem neuesten Stand und verfügt über eine in diesem Segment einzigartige Ausstattung. Dazu zählen unter anderem das, das die für den Fahrer wichtigen Informationen auf eine Diagonale von 21 Zoll auf die Fahrbahn projiziert, und das, eine Schnittstelle der neuesten Generation, die mit der Gestensteuerungverbunden ist.Die Ausstattung umfasst darüber hinausScheinwerfer mit dynamischer Kurvenlichtfunktion, die kamerabasierte Federung2.0 für autonomes Fahren mit Rückfahrwarnung, halbautonomem Überholen und erweiterter Totwinkel-Überwachung. Die 360°-Rundum-Sicht mit vier Kameras zur Erleichterung des Manövrierens und eine elektrische Heckklappe mit Hands-Free-Zugang ergänzen zudem das Premieren-Modell.Weitere Personalisierungsmöglichkeiten wie ein Schiebedach, 20-Zoll-Leichtmetallfelgen(bei den Versionen E-Tense 225 und PureTech 225), dasmit 14 Lautsprechern und 690 Watt sowiekönnen optional ergänzt werden.Der DS 4ist als Plug-in-Hybrid mit 165 kW/225 PS (Kraftstoffverbrauch gewichtet, kombiniert in l/100 km: 1,5-1,2; CO-Emissionen in g/km: 35-28*) erhältlich. Auch die Benzinversionen mit einem PureTech Motor mit 133 kW/180 PS (Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 6,8-6,1; CO-Emissionen kombiniert in g/km: 164-142) oder 165 kW/225 PS (Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 7,1-6,4; CO-Emissionen kombiniert in g/km: 168-146*) werden angeboten.Die Bestellungen für den DS 4werden diesen Sommer geöffnet. Bis dahin können sich interessierte Kunden auf der Webseite von DS Automobiles eintragen und erhalten vorab alle wichtigen Neuigkeiten rund um den Bestellstart des neuen Modells.Auch spannend: Diejenigen Kunden, die sich für die DS 4 News angemeldet haben, erhalten auch als erste die Informationen über das besondere DS 4 VIP-Programm, das in Kürze gelauncht wird. So erhalten die ersten DS 4 Interessenten − nach entsprechender Vorregistrierung – eine Art Vorkaufsrecht für die ersten DS 4 (La Première) Modelle und haben gleichzeitig die Möglichkeit, an „Money-can’t-buy“-Aktionen rund um die DS 4 Einführung teilzunehmen.Weitere Informationen hierzu folgen in Kürze.